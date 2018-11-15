Труханов, Кернес, Філатов. Навіщо мерам міст «Муніципальна варта»? | «СХЕМИ» №194

Муніципальні варти з’явилися в Україні з цілком благородною метою – підтримувати порядок у містах та охороняти комунальну власність. Проте, отримавши доступ до спецзасобів і фінансування з місцевих бюджетів та вигадавши напівлегальну форму свого існування, ці структури з часом почали відстоювати інтереси самих мерів і подекуди перебирати на себе функції поліції. Розслідування Валерії Єгошиної. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».