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15 Листопад 2018, Київ 22:05
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Труханов, Кернес, Філатов. Навіщо мерам міст «Муніципальна варта»? | «СХЕМИ» №194

Труханов, Кернес, Філатов. Навіщо мерам міст «Муніципальна варта»? | «СХЕМИ» №194
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Муніципальні варти з’явилися в Україні з цілком благородною метою – підтримувати порядок у містах та охороняти комунальну власність. Проте, отримавши доступ до спецзасобів і фінансування з місцевих бюджетів та вигадавши напівлегальну форму свого існування, ці структури з часом почали відстоювати інтереси самих мерів і подекуди перебирати на себе функції поліції. Розслідування Валерії Єгошиної. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».

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