Як протистояти гібридним загрозам Кремля в українських ЗМІ напередодні виборів?

Любов Цибульська, заступник директора Групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру, в інтерв’ю Радіо Свобода пояснює, які інструменти та «слабкі місця» Росія використовуватиме в Україні під час президентських виборів 2019 року.

– Як загалом можна оцінювати сам розвиток гібридних загроз протягом останніх чотирьох років?

– Саме чотири з половиною роки тому Росія анексувала Крим, і всі звернули увагу на те, що є різні методи, як можна захопити територію. Всі зрозуміли, що референдум у Криму – це була спецоперація, тому що люди були масово підготовлені до того, щоб перейти на бік Росії.

Гібридні загрози є різного характеру. Це загрози в культурній сфері, релігійній, енергетичній, політичній

Тому, так, дійсно, всі почали активно вивчати гібридні загрози. Вони є різного характеру. Це загрози в культурній сфері, релігійній, енергетичній, політичній – і це все треба вивчати.

Ми всі чудово знаємо, що Росія з початку 2000-х почала дуже активно діяти гібридним чином в Україні, саме тоді почалася активна русифікація, саме тоді почалися історії в газовому секторі, в релігійному. І те, що сьогодні ми маємо, – це плоди всіх цих діянь із початку 2000-х.

– Які інструменти й методи Росія використовуватиме в Україні напередодні та під час президентських виборів 2019 року?

– В першу чергу Росія буде використовувати дезінформацію. Все, що для цього потрібно, – це мати доступ до медіа. І ми вже бачимо підтвердження цього. Ми бачимо, що пан Медведчук, який є абсолютно проросійським політиком в Україні і кумом пана Путіна, купив вже два канали. (Віктор Медведчук, лідер проросійського громадського руху «Український вибір», а віднедавна також голова політичної ради партії «За життя» народного депутата Вадима Рабіновича, заперечує, що купив телеканали «112 Україна» і NewsOne, але розслідування журналістів програми Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший» «Схеми» засвідчило зв’язок із Медведчуком принаймні каналу «112 Україна» після появи в нього нового формального власника – ред.)

Також у нас є канал «Інтер», який максимально промотує російські наративи. Ми всі чудово знаємо, що в Україні переважно голосують старші люди і що молодь надзвичайно неактивна. Для цього їм потрібні не стільки соцмережі, а більше – медіа. І саме так вони будуть в першу чергу діяти.

Хоча я не виключаю, що будуть такі кампанії, як були під час президентських виборів у США, коли росіяни намагалися поляризувати думки суспільства через соцмережі.

– Щодо поляризації думок у суспільстві: які Україна має найбільш «слабкі місця», на чому спекулюватимуть?

– Традиційно вони будуть спекулювати на питаннях мови, на питаннях геополітичного руху країни: йти нам в НАТО чи не йти нам в НАТО, йти до Євросоюзу чи ні.

Тимошенко вже заявила, що стандарти НАТО – це утопія. Як на мене, це цілком вкладається в російський наратив

Нещодавно пані Тимошенко вже заявила, що стандарти НАТО – це утопія. Як на мене, це цілком вкладається в російський наратив. Класичні, давно відомі всім теми.

– Як ви оцінюєте ефективність роботи українського уряду у протидії гібридним загрозам напередодні виборів?

– Я думаю, що уряд щось робить, але це відбувається дуже повільно. На жаль, уряд вчиться повільніше, ніж неурядовий сектор, і в 2014–2015 роках саме неурядові організації були тією рушійною силою, які допомогли державі протистояти російський інформаційній, в першу чергу, агресії.

Так, у нас є доктрина інформаційної безпеки, яка доволі повільно імплементується, в нас є певна низка ініціатив, але, як ми бачимо, все ж таки дуже важливу роль відіграють громадські організації. І тут я би радила урядові більше співпрацювати із цими організаціями, щоб не було так, як було, коли заборонили російські соцмережі, коли РНБО видала заборону на російські «ВКонтакте» та «Одноклассники», на низку російських сайтів, і навіть громадянське суспільство не знало, що відбувається.

Тобто це ті люди і організації, які могли б бути амбасадорами українського уряду і пояснити міжнародній спільноті, чому це було потрібно Україні. Натомість воно не було донесено і до нас, як представників громадянського суспільства. І тоді ми змушені були викручуватися, нас тоді багато хто питав, я пам’ятаю, було дуже багато конференцій, семінарів, нас усі питали: чому це сталося. Український уряд просто не розповів нам, які були причини.

– Чи можуть західні партнери України стати їй зараз у нагоді в боротьбі із російською дезінформацією напередодні виборів?

– Західні партнери нам завжди можуть допомогти у боротьбі із російською дезінформацією, і в першу чергу ця допомога полягає в консолідованості і підтримці загалом українського руху до Європи і до євроатлантичного союзу.

Чим менш західні партнери піддаватимуться російським наративам, які активно промотуються в західних країнах, тим краще буде Україні

Чим менш західні партнери піддаватимуться російським наративам, які активно промотуються в західних країнах, тим, звісно, краще буде Україні.

Моя порада: усім, хто споживає ЗМІ, в тому числі російські, – перевіряти інформацію, перевіряти експертів. Один із найвідоміших російських кремлівських прийомів – це «фейкові» експерти та «фейкові» аналітичні центри , які відстоюють саме російський порядок денний у певних питаннях. Тоді це сприятиме більшій консолідованості і не дасть поляризувати ані в Україні, ані в Європі.

– Що можна було б порадити пересічним людям: як не потрапити «на гачок»?

– Пересічним людям я би теж радила перевіряти всю інформацію, але цього зараз недостатньо. Дуже важливо отримувати інформацію з традиційних медіа. Медіа, які роками вибудовували свою репутацію і свій авторитет.

Треба бути дуже обережними в соціальних мережах, треба не додаватися до випадкових груп, не слухати «фейкових» експертів, і дуже слідкувати за медіа – тому що в Україні зараз активно скуповують медіа – це підготовка до виборів. Тому треба розуміти, що такі канали, як «112», або NewsOne, або «Інтер», – направлені на те, щоб роз’єднати українське суспільство, посіяти зневіру до влади і привести саме російського кандидата і «російського» президента в Україну.

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