Стародавню сербську кераміку внесли до списку ЮНЕСКО

У невеликому селі в Сербії виробляють кераміку в один і той самий спосіб уже понад 400 років. Тепер вона визнана частиною світової нематеріальної культурної спадщини.

Родина Савичів – одне з 18 господарств, що займається виготовленням кераміки в Злакусі. Завдяки цьому стародавньому ремеслу їхнє село з його керамікою потрапило до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Такому способу виготовлення глиняних горщиків у Злакусі не менш ніж 400 років. Техніка, яка використовується в селі сьогодні, практично така ж (за винятком машин-каменедробарок), як і була завжди.

Село має унікальне розташування для видобутку глини та каменю з навколишніх родовищ.

Поєднання високоякісної глини і каменю надає посуду зі Злакуси міцність і майже не відчутний, але широко підтверджений смак традиційним продуктам, які годинами варять у цих горщиках.

Команда чоловіка і дружини Шунєваричів працює гончарями в Злакусі понад 20 років.

У своєму скупо сформульованому офіційному записі про Злакусу ЮНЕСКО описує скарб села як «знання і навички», необхідні для виготовлення неглазурованого посуду для «термічної обробки харчових продуктів» (тобто, простою мовою, варіння).

Процес сушіння триває кілька днів, при випаровуванні вологи горщики дещо зменшуються в об'ємі.

Останній етап випалювання кераміки в Злакусі іноді проводять на відкритих вогнищах, якщо тільки дозволяє стабільна погода.

Випалювання кераміки у Злакусі роблять при відносно низькій температурі, від 700 до 800 градусів за Цельсієм, а горщики не покривають поливою, що надає їм грубу текстуру і забезпечує повільне, рівномірне нагрівання під час приготування їжі.

Журнал Food And Wine, який проводив суворе сліпе випробування глиняних горщиків, стверджує: «Усе, що готується в глині, смакувало краще, ніж ті самі рецепти, приготовані в металевих каструлях… Рис був більш ароматний, аж квітковий… Квасоля була кремовою і ніжною, і шкірка не відпадала».

Головний недолік глини в тому, що вона може розбитися від «теплового удару» – від різкого перепаду температури.