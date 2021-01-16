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16 січня 2021, Київ 18:08
Фотогалереї

Стародавню сербську кераміку внесли до списку ЮНЕСКО

Фото:Novka Ilić (RFE/RL)

У невеликому селі в Сербії виробляють кераміку в один і той самий спосіб уже понад 400 років. Тепер вона визнана частиною світової нематеріальної культурної спадщини.

Ґоран Савич (праворуч) і його 91-річний дідусь Мілан виробляють глиняні горщики для приготування їжі в селі Злакуса в центральній Сербії, 28 грудня 2020 року
Ґоран Савич (праворуч) і його 91-річний дідусь Мілан виробляють глиняні горщики для приготування їжі в селі Злакуса в центральній Сербії, 28 грудня 2020 року

Родина Савичів – одне з 18 господарств, що займається виготовленням кераміки в Злакусі. Завдяки цьому стародавньому ремеслу їхнє село з його керамікою потрапило до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Глиняний посуд виставлений у Злакусі, що приблизно за 200 кілометрів на південь від Белграду
Глиняний посуд виставлений у Злакусі, що приблизно за 200 кілометрів на південь від Белграду

Такому способу виготовлення глиняних горщиків у Злакусі не менш ніж 400 років. Техніка, яка використовується в селі сьогодні, практично така ж (за винятком машин-каменедробарок), як і була завжди.

Гончар босоніж перемішує глину і щебінь у Злакусі
Гончар босоніж перемішує глину і щебінь у Злакусі

Село має унікальне розташування для видобутку глини та каменю з навколишніх родовищ.

Гончар зі Злакуси формує горщик на крузі, що обертається вручну
Гончар зі Злакуси формує горщик на крузі, що обертається вручну

Поєднання високоякісної глини і каменю надає посуду зі Злакуси міцність і майже не відчутний, але широко підтверджений смак традиційним продуктам, які годинами варять у цих горщиках.

Дана і Васо Шунєварич готують гончарні круги до обробки наступного кавалку глини
Дана і Васо Шунєварич готують гончарні круги до обробки наступного кавалку глини

Команда чоловіка і дружини Шунєваричів працює гончарями в Злакусі понад 20 років.

Гончар оздоблює сирий горщик орнаментом і символом «Злакуса», перш ніж поставити його сушитися
Гончар оздоблює сирий горщик орнаментом і символом «Злакуса», перш ніж поставити його сушитися

У своєму скупо сформульованому офіційному записі про Злакусу ЮНЕСКО описує скарб села як «знання і навички», необхідні для виготовлення неглазурованого посуду для «термічної обробки харчових продуктів» (тобто, простою мовою, варіння).

Ґоран Савич ставить горщик сушитися перед тим, як випалити його
Ґоран Савич ставить горщик сушитися перед тим, як випалити його

Процес сушіння триває кілька днів, при випаровуванні вологи горщики дещо зменшуються в об'ємі.

Горщики на відкритому повітрі
Горщики на відкритому повітрі

Останній етап випалювання кераміки в Злакусі іноді проводять на відкритих вогнищах, якщо тільки дозволяє стабільна погода.

Деталь горщика зі Злакуси після випалу і очищення
Деталь горщика зі Злакуси після випалу і очищення

Випалювання кераміки у Злакусі роблять при відносно низькій температурі, від 700 до 800 градусів за Цельсієм, а горщики не покривають поливою, що надає їм грубу текстуру і забезпечує повільне, рівномірне нагрівання під час приготування їжі.

Традиційна сербська страва з капусти і свинини, тушкована в глиняному горщику
Традиційна сербська страва з капусти і свинини, тушкована в глиняному горщику

Журнал Food And Wine, який проводив суворе сліпе випробування глиняних горщиків, стверджує: «Усе, що готується в глині, смакувало краще, ніж ті самі рецепти, приготовані в металевих каструлях… Рис був більш ароматний, аж квітковий… Квасоля була кремовою і ніжною, і шкірка не відпадала».

Горщики з сертифікатами автентичності в Злакусі
Горщики з сертифікатами автентичності в Злакусі

Головний недолік глини в тому, що вона може розбитися від «теплового удару» – від різкого перепаду температури.

Горщики на продаж у Злакусі
Горщики на продаж у Злакусі

На виготовлення кожного горщика від початку і до кінця потрібно близько 20 днів. Але, за словами одного місцевого жителя, при обережному поводженні горщик зі Злакуси прослужить «50 років».

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