Подарунок середньовічної книги Угорщині постав перед опором Польщі

Після того, як Угорщина повернула Польщі старовинний обладунок, Варшава, прагнучи віддячити за послугу, подарувала Будапешту середньовічний рукопис, але багато місцевих жителів виступають проти такого кроку.

Плани уряду Польщі подарувати цінний рукопис Угорщині виглядають дедалі більш невизначеними після того, як польські урядовці та священнослужителі виступили проти такого кроку. На кону – Каталог Корвіна, книга XV століття, яка у віршованих текстах описує вміст бібліотеки, що належала угорському королю Матвію Корвіну. Королівська бібліотека містила тисячі книг і була однією з найбільших у світі, але на початку 1500-х років її пограбували турецькі війська, і її вміст здебільшого був втрачений. Складні ілюстрації на сторінках книги були зроблені італійським художником Аттаванте дельї Аттаванті, а написана вона була Налдусом Налдіусом. Зараз рукопис зберігається в Бібліотеці Коперника в Торуні, що в центральній Польщі. Місту в 1594 році його подарував місцевий меценат. Депутат від правлячої партії Польщі запропонував закон, який дозволить державі заплатити бібліотеці близько 6,2 мільйона доларів, щоб вона стала власницею книги, перш ніж подарувати її Угорщині.

План стосовно такого подарунку з’явився через рік після того, як Угорщина повернула Польщі обладунок XVI століття, який належав польському королю Сигізмунду II Августу. Після Першої світової війни позолочений обладунок був помилково ідентифікований як такий, що належав угорському королю, і зберігався в музеї Будапешту. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що повернення обладунку було здійснене «в ім’я дружби».

Уряди Польщі та Угорщини тісно співпрацюють щодо таких нагальних проблем, як квоти на переселення мігрантів у Європейському союзі та «пропагування» гомосексуалізму серед дітей – позицій, що все більше суперечать позиції Брюсселю. 16 лютого Європейський суд ухвалив рішення, що ЄС може заборонити фінансування для країн-членів, які не «дотримуються верховенства права». Існує ймовірність, що Польща та Угорщина можуть втратити десятки мільярдів євро фінансування.

Чимало поляків запекло виступають проти дарування Каталогу Корвіна, який вважається історичною перлиною Торуні. Критики запланованої передачі книги кажуть, що її не можна порівнювати з обладунком, оскільки рукопис потрапив у власність Польщі багато століть тому через, очевидно, законну купівлю та пожертвування. 14 лютого кілька високопоставлених діячів у Торуні звернулися зі спільною заявою до депутатів, закликаючи їх «відмовитися від ініціативи позбавити Бібліотеку Коперника в Торуні безцінного рукопису в її колекції, який є неоціненним для Торуню та регіону, та є невід’ємною частиною духовної та матеріальної спадщини Польщі». У Польщі розпочали збір підписів під петицією проти передачі подарунка.