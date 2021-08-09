Він критикував Єльцина і Путіна. Пам'яті дисидента Сергія Ковальова

Ветеран правозахисного руху, дисидент, один з авторів російської Конституції Сергій Ковальов помер уві сні вранці 9 серпня на 92-му році життя в Москві. Про це у фейсбуці повідомив його син Іван. Ковальов був одним з найвідоміших учасників правозахисного руху в СРСР, політв'язнем, державним і громадським діячем, політичним публіцистом і біологом.

До 90-річного ювілею дисидента правозахисний центр «Меморіал» зазначав: «Уся громадська діяльність Сергія Ковальова визначається трьома властивостями його особистості: відразою до брехні і несправедливості, єдністю думки і дії, безстрашністю у відстоюванні своїх поглядів ... Ці якості зробили його помітною фігурою в громадському русі протесту проти переслідувань інакодумців».

Правозахисна діяльність Сергія Ковальова почалася з незгоди з переслідуванням Андрія Синявського і Юлія Даніеля, коли письменників звинуватили в створенні і переправленні для публікації за кордоном текстів, охарактеризованих як такі, що «порочать радянський державний і суспільний лад». Через три роки після того, як процес відбувся, в 1969 році Ковальов став учасником першої в СРСР незалежної правозахисної асоціації – Ініціативної групи з захисту прав людини, а з 1972-го працював у самвидавчому інформаційному бюлетені «Хроніка поточних подій». У грудні 1974-го був заарештований і засуджений до 7 років таборів і 3 років заслання за «антирадянську агітацію і пропаганду». На його судовий процес приїжджав і Андрій Сахаров.

Повернувшись до Москви, Ковальов брав активну участь в демократичних ініціативах перебудовних років. За порадою Сахарова, балотувався в 1990 році в народні депутати. Став членом Верховної ради РРФСР, головою парламентського Комітету з прав людини і членом Президії Верховної Ради РРФСР. Згодом ще двічі – в 1995 і 1999-му – обирався в Державну думу Росії. Правозахисна діяльність Ковальова не завершилася після розпаду СРСР, він був незгодний з військовими операціями російських військ у Чечні, критикував Бориса Єльцина, а згодом і Володимира Путіна за порушення демократичних принципів розвитку держави і суспільства.

Через те, що Ковальов виступав за припинення військового конфлікту в Чечні, його позбавили посади омбудсмена Росії в 1995 році після голосування в Держдумі. У 2003-му він виступав за розслідування вибухів житлових будинків у Москві в 1999 році, що стало однією з причин початку другої воєнної кампанії в Чечні і призвело до того, що Володимир Путін став главою держави. Президента Росії Ковальов критикував за централізацію влади, а в березні 2010 року підписав звернення – поряд з іншими 150 тисячами росіян – за його відставку. Не згоден він був і з вторгненням до Грузії в 2008-му, і з анексією Криму Росією в 2014-му.

– Сергій Адамович Ковальов – це людина не на одну історію і не на одне життя, – каже правозахисник Олександр Черкасов. – Я вперше побачив його ім'я в якійсь контрпропагандистській книжці кінця 1970-х років, де про нього відгукувалися як про одного з ворогів радянської влади, яких згадують персонально. У цей час він сидів у мордовському таборі, а потім у чистопольській в'язниці, потім його відправили в Магадан. Загалом він провів у неволі 10 років.

Виключно кабінетною і лабораторною діяльністю він не обмежувався ніколи

Сергій Адамович – біолог, серйозний учений. Починав у клубі юних біологів зоопарку, потім у на біофаку. Працював в лабораторії Ізраїлю Гельфанда, був змушений піти звідти в 1969 році в зв'язку зі своєю громадською діяльністю, оскільки він був одним із засновників ініціативної групи з захисту прав людини в СРСР. До цього захистив цілком серйозну дисертацію. Його наукова діяльність була частиною громадської, тому що так було забито останній цвях у труну «лисенківщині» (практика ідеологічної боротьби з науковими опонентами, що склалася в СРСР – ред.). У кут вона була загнана, по-моєму, в 1964 році, коли з'явилася стаття за підписом академіка Семенова, написана Сергієм Адамовичем Ковальовим і його другом Левоном Чайлахяном.

Виключно кабінетною і лабораторною діяльністю він не обмежувався ніколи. У правозахисті він теж швидко став центровою людиною не тільки як член якихось комітетів, які щось підписують або гордо виступають від імені когось. Він став одним з редакторів, по суті, головним редактором «Хроніки поточних подій» після того, як у психлікарню відправили Наталію Горбаневську і заарештували Іллю Габая. Він був редактором «Хроніки поточних подій» до арешту в грудні 1974 року. З якогось моменту він став оголошеним редактором, людиною, яка взяла на себе відповідальність за поширення «Хроніки» разом з Тетяною Великановою і Тетяною Ходорович.

Це був вчинок, коли після розгрому, після арештів, після покаянь раптом виходять люди і кажуть: «А ми беремо на себе за це відповідальність». І не просто «беремо відповідальність», а на пресконференції 30 жовтня 1974 року був представлений 33-й випуск «Хроніки», присвячений тюрмам і таборам – з повними списками політв'язнів, з інформацією з зон. Хто б знав, що Сергій Адамович за це саме туди і відбуде, і займеться спостереженням у таборах ... Це було слідство, в якому він не співпрацював зі слідством, слідство, яке спробувало довести, що його редакторська робота була наклепницькою діяльністю, і вирішило перевірити всі епізоди у випусках «Хроніки», а там їх більше ніж тисячу. По-моєму, тільки приблизно в десятці епізодів виявили неточності, а суттєві неточності – в парі епізодів. Тобто Сергій Адамович був блискучим редактором кращого видання в Радянському Союзі 1970-х років.

Потім він – зек, який боровся за права зеків у пермських таборах, за це «виїхав» в чистопольську в'язницю і в результаті відбував заслання спочатку в селищі Матросово на Колимі, на золотих копальнях, а потім на 101-му кілометрі в Калініні, де, здається, працював сторожем. І так до перебудови, коли він повернувся до громадської діяльності. І дуже швидко, в 1988 році, він зі своїми товаришами, дисидентами старого гарту, увійшов у команду «Меморіалу» разом з тими, хто ініціював його створення в 1987-му. А в 1990-му «Меморіал» висував Ковальова і підтримував його на виборах до російського парламенту.

Діяльність Ковальова-парламентарія була дуже змістовною. Він став головою Комітету з прав людини у Верховній раді РРФСР. І вся та команда, яка збереглася, багато хто з тих, хто працював з ним раніше, тепер працювали з Комітетом з прав людини – чи стосувалося це останніх радянських політзеків, зміни режиму утримання, гуманізації пенітенціарної системи або поїздок у «гарячі» точки, або на політичні процеси кудись на периферію Радянського Союзу. Це була дуже працююча команда. І, зауважимо, що Комітет з прав людини і його телефон був чи не єдиним працюючим телефоном в серпні 1991 року. Решта відключили чекісти, а Комітет з прав людини в останній момент телефон поставив – про це вони не знали.

Кабінет Ковальова в Білому домі згорів в жовтні 1993 року з усім архівом, який там був. Потім Сергій Адамович обирався в Держдуму. І знову-таки він не був кабінетною людиною. Всі пам'ятають його, коли він повідомляв із Грозного про те, що місто, населене жителями, стирають з лиця землі. Адже тоді в Грозному взимку 1994-95 років загинуло від 25 до 30 тисяч осіб.

У ці дні ми згадуємо людей, силу яких важко представити для нинішнього покоління, гідність яких важко описати словами

Перший список російських полонених з підвалів колишнього республіканського комітету партії, а тоді президентського палацу в Грозному, привіз Сергій Адамович. Так цих людей вважали за краще забувати, а з цього моменту їх потрібно було звільняти. Когось витягли або продовжували витягати у той час, поки Сергій Адамович або його представники туди їздили. Я, наприклад, працював у чеченських селах, де тримали полонених, і міг займатися там пошуком зниклих, тому що я був представником Сергія Адамовича і його команди. У 1995 році я міг жити і на військових базах, і в чеченських селах, бо імені Ковальова довіряли, що б про це потім не казали.

Але головне, що зробив Сергій Адамович та його команда під час першої чеченської кампанії, – рвонули в Будьонівськ відразу, як тільки стало відомо про захоплення заручників. І вони включилися в переговори, коли захлинувся безглуздий і приречений на невдачу штурм лікарні з півтора тисячами заручників. Вони приступили до переговорів, маючи повноваження, а не як самозванці. Вони вийшли на Черномирдіна. І було швидко укладено угоду, яка передбачала обмін 1,5 тисячі заручників на добровільних заручників, якими стали депутати і правозахисники з групи Ковальова. Потім три дні немислимої спеки в автобусах у Ставропіллі, в дагестанському степу, допоки заручники як живий щит не доїхали разом з терористами до Чечні. За це його ніяк не нагородила російська держава, але за це він отримав нагороду Франції – Орден Почесного легіону. У формулюванні «нагородження» так і написано – за порятунок людей в Будьонівську. Але це дуже сильно підірвало здоров'я Сергія Адамовича. Серце не дуже витримувало 40-градусну спеку. Але і далі все одно була робота: в парламенті, в «Меморіалі», де він був головою.

92 роки – це 92 роки. Люди йдуть, і які люди! Вчора відзначали 92 роки Лариси Богораз, яка померла вже давно ... Вона була такою ж потужною людиною, що чинила спротив у в'язкій трясовині радянського режиму. Вчора померла в Парижі Аріна Гінзбург, вдова Олександра Гінзбурга, розпорядника солженіцинского фонду допомоги політв'язням, теж багаторічного радянського політв'язня.

Тобто виходить, що в ці дні ми згадуємо людей, силу яких важко представити для нинішнього покоління, гідність яких важко описати словами. Людей, які від нас йдуть, людей, яких ми будемо пам'ятати, сподіваюся, поважати, і міряти себе тією міркою, якою міряли себе Сергій Адамович Ковальов, Олександр Павлович Лавут і їхні соратники, їхні товариші або друзі по тому ще опору, тому ще тоталітаризму.

«Меморіал» пам'ятає Сергія Адамовича і зробить все для збереження його пам'яті. І ми навряд чи будемо дотримуватися жалобного звичаю – НЕ чокатися. Сергій Адамович завжди чокався – про мертвих – як про живих, з мертвими – як із живими. Вони нікуди не йдуть! Вони залишаються з нами! Сергій Адамович залишається з нами! – каже Олександр Черкасов.

Це скорочена версія публікації, повна версія – на сайті Російської редакції Радіо Свобода.