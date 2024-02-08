Побили через ТЦК? Що сталося у селі Космач на Прикарпатті

Світлана Маланюк

Косівчанка Іванна Грепиняк звернулась із заявою до поліції. Жінка поскаржилась, що її з маленькою донькою побила група розлючених жінок, які вирішили, що вона нібито співпрацює з ТЦК і «приїхала в село здавати їхніх чоловіків». Ось що Радіо Свобода з’ясувало щодо тих подій у Космачі.

Із чого все почалось?

6 лютого вдень у селі Космач на Івано-Франківщині працювали представники ТЦК. Селяни зустріли представників центру комплектування не дуже дружно. Як видно з відео, яке розповсюдили в місцевих пабліках у соцмережах, людей у формі оточила група жінок, які вигукували, що «в країні війна не оголошена», а представники військкомату «будуть биті».

Згодом до центру села жінки вийшли на імпровізований протест. Як згодом розповіла кореспондентці Радіо Свобода одна з протестувальниць, яка назвалась Оксаною, селом почали ширитись чутки, що в селі планується «облава» від ТЦК, і жінки вийшли, аби їй завадити. У центрі села вони почали зупиняти машини.

До чого тут Іванна Грепиняк і що каже вона?

Однією з автівок, яку зупинили жительки Космача, стала автівка Іванни Грепиняк. Жінка розповіла Радіо Свобода, що вона їхала у село Космач разом із 6-річною донькою та подругою, у відділення «Нової пошти». У центрі села її зупинив натовп. Протестувальники сказали, що підозрюють, що водійка фільмує імпровізоване зібрання на мобільний телефон, зупинили її автівку та вимагали надати телефон для огляду. Іванна Грепиняк переконує, що надала телефон для огляду, протестувальниці переконались, що жодних відео він не містить і відпустили автомобіль.

Проте згодом, розповідає, на зворотному шляху, її автомобіль знову зупинили, жінку почали витягати з автомобіля, видирати волосся, відбирали ключі від автомобіля. Зі слів Іванни Грепиняк хтось з протестувальників засунув в автомобіль биту і наніс ушкодження дитині та її подрузі. Іванна Грепиняк твердить, що протестувальники звинувачували її в тому, що вона – «навідниця ТЦК» і приїхала «здавати воєнкому» місцевих чоловіків.

Від автомобіля Іванни протестувальники відійшли лише після того, як хтось з протестувальинків вигукнув, що це не той автомобіль, на який вони чекали. Більшість протестувальників побігла до автівки, яка під’їхала позаду, в цей час Іванна Грепиняк змогла полишити Космач.

Жінка звернулась до лікарні зі скаргами на травми, яких завдали їй та доньці протестувальники. Лікарі діагностували у дівчинки забій м’яких тканин носа, а у 24-річної матері – ймовірну закриту черепно-мозкову травму.

Наразі постраждала Іванна Грепиняк перебуває у Косівській районній лікарні.

Свої враження від зустрічі з протестувальницями Іванна Грепиняк виклала у соцмережі. Пост швидко розповсюдився соцмережами, станом на вечір 8 лютого 2024 року його поширили понад 3 тисяч разів, він набрав понад півтори тисячі коментарів.

Що кажуть жителі Космача

Жителі Космача неохоче спілкуються з журналістами. Лише двоє жінок, яких опитало Радіо Свобода, погодились пояснити те, що сталося вдень 6 лютого.

Жінка, яка назвалась Оксаною, сказала, що місцеві жінки у центрі села зібрались зустрічати працівників ТЦК, аби вимагати справедливої мобілізації. Невдовзі помітили, що їх фільмує на мобільний телефон водійка легкового автомобіля. Спілкування із водійкою було ввічливим, натомість, каже, це Іванна Грепиняк почала ображати протестувальниць, нецензурно лаялась, провокувала, а згодом наїхала одній з протестувальниць на ногу.

Інша жителька села, яка не захотіла представитись у спілкуванні з кореспондентами, сказала, що жодних ушкоджень дитині ніхто не завдавав. Мовляв, матір сама пересаджувала доньку в машині з сидіння на сидіння.

Наступного дня у Космачі відбулось зібрання села. За слів заступниці голови територіальної громади Ганни Варцаб’юк, деякі з людей визнали, що вчинили неправильно і шкодують про скоєне.

Що говорять правоохоронці

Нині поліція проводить розслідування, кримінальне провадження порушила за ч.2. статті 296 Кримінального кодексу України («Хуліганство») – за дії, скоєні проти Іванни Грепиняк.

Також в правоохоронних органах зареєстровані дві заяви від жителів села. Одна – колективна, під якою підписались понад 100 жителів Космача. Люди закликають поліцейських притягнути водійку, яка опублікувала фрагменти шарпанини, до відповідальності. Мовляв, відео, яке вона оприлюднила, паплюжить честь і гідність громади.

Ще одна заява надійшла до поліції від жительки села, яка була учасницею протесту. В ній жителька Космача заявляє, що Іванна Грепиняк наїхала їй на ногу. Ці заяви поліція перевіряє.