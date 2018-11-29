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29 Листопад 2018, Київ 22:16
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«Назад у майбутнє»: серед кого і як обирають суддів до Верховного та Антикорупційного судів? | «Схеми» №196

«Назад у майбутнє»: серед кого і як обирають суддів до Верховного та Антикорупційного судів? | «Схеми» №196
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«Схеми» виявили, що на конкурс до нового Верховного суду йдуть судді Вищого господарського суду, які працювали за керівництва Віктора Татькова в часи Януковича. Татькову Генпрокуратура оголосила підозру у незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ і оголосила в розшук. В той час масштаб втручання був настільки великий, що кожен із його підлеглих мав усвідомлювати, як розподіляються справи. Тепер ці старосистемні служителі Феміди – кандидати до нових антикорупційних судів. Кого і як обирають – знає Сергій Андрушко. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».

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