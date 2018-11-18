Як в Україні проходять реп-баттли

Один з YouTube-феноменів, який зачепив і українську молодь, – реп-баттли. Це поетичні змагання між реперами, в яких перемагає той, хто краще принизив і розкритикував свого опонента. Такий жанр асоціюється насамперед з російським продуктом, але, тим не менше, в Україні це теж популярне явище. Баттли українських виконавців набирають сотні тисяч, а іноді мільйони переглядів. Як у Києві, Харкові та Львові відбуваються словесні битви і чим живуть українські репери?

Правила реп-баттлів бувають різними, але їхній головний принцип – перемогти суперника словом. У класичних поєдинках, популярних в YouTube, репери акапельно або під біт (музичний супровід) зачитують заздалегідь підготовлені тексти, в яких нападають на опонента і вихваляють себе. В кінці, як правило, переможця визначають судді.

Реп-батли з’явилися в 80-х роках в США, і з часом набули популярності в інших країнах і континентах. Близько 9 років тому головні турніри між реперами у Сполучених Штатах, Канаді та Великій Британії почали викладати змагання в YouTube. Українські батли почали публікувати на найпопулярнішому відеомайданчику ще в 2014 році.

Перше хіп-хоп-змагання в Києві, яке можна знайти в YouTube, відбулося прямо посеред двору багатоповерхівки. Проект отримав назву #HVNGL (скорочено від «Хава Нагіла»). Він виник як локальна тусовка і не переріс у великий турнір.

А найпопулярнішим майданчиком в Україні став київський проект під назвою RapSoxBattle. Протягом останніх двох років на ньому з’ясовували стосунки найбільш відомі репери з різних регіонів країни.

​Головний майданчик

За правилами RapSoxBattle кожен поєдинок між реперами складається з трьох раундів. Два куплети учасники виконують акапельно, третій – під біт. Переможця обирають 4 судді, якими зазвичай є місцеві відео-блогери або досвідчені реп-виконавці. П’яте очко присуджують глядачі в залі або за підсумком голосування в інтернеті.

На каналі RapSoxBattle найбільше переглядів набрав бій між полтавчанином Артемом Лоїком і репером Giga1 з Києва. Він відбувся в лютому 2017-го, його подивилися близько мільйона разів. Переможець цього баттла – Лоїк – відомий за межами реп-спільноти, в 2011 році він зайняв друге місце в телевізійному шоу «Україна має талант». Особливість стилю Артема – майстерне володіння fast flow – стилем дуже швидкого читання. Цей репер з Полтави відомий тим, що брав участь в баттлах Versus у російському Санкт-Петербурзі.

У березні минулого року Артем Лоїк змагався зі ще однією зіркою RapSoxBattle – львів’янином Аль Пачіно. В реп-спільноті цей артист має репутацію головного україномовного баттл-репера. Характерною рисою RapSoxBattle є двомовність. Нерідко один МС виступає російською, а інший – українською. Так це було, наприклад, в баттлі між Лоїком і Аль Пачіно. До речі, в одному з раундів Лоїк теж перейшов на українську.

​(відео містить ненормативну лексику)

На RapSoxBattle, як і в інших подібних майданчиках, в основному беруть участь чоловіки. Але в жовтні минулого року тут пройшов баттл між дівчатами. Однією з них була МС Анюта – виконавиця з села в Одеській області. Ще будучи підлітком, вона стала відомим персонажем в YouTube завдяки кліпам і пісням про сільське життя та політику.

Останній баттл на каналі RapSoxBattle вийшов у лютому. Організатор майданчика Євген Василі сказав кореспонденту Радіо Свобода, що проект тимчасово зупинено. Основна причина – брак фінансування.

«Баттл-реп – це контент, який підходить не всім партнерам по низці причин: аудиторія, нецензурна лексика іноді лунає. Через ці моменти не всі візьмуться спонсорувати. А тих, хто у нас був, виявилося мало, щоб закрити сезон повністю. Ми вирішили поставити проект на паузу, поки інтерес до цієї справи не відновиться», – сказав Євген Василі.

Непритомність перед фіналом

Мабуть, головний баттл країни, проходив не на RapSoxBattle, а на нейтральній території – у київському клубі Atlas. У травні минулого року тут билися два найвідоміших репера України: вже згадуваний Артем Лоїк і Ярмак. Останній – абсолютний чемпіон за переглядами в YouTube серед українських реперів. Один з його кліпів подивилися понад 79 мільйонів користувачів.

Баттлу між Лоїком і Ярмаком передував їхній заочний конфлікт: музиканти обмінялися образами на адресу один одного в інтерв’ю і соціальних мережах. Подивитися на поєдинок між реперами зібрався повний зал. Баттл закінчився несподівано, точніше, не закінчився зовсім.

Перед фінальним раундом Ярмаку стало зле: він втратив свідомість прямо на сцені і довго не міг прийти до тями в гримерці. Лоїк після цього відмовився виступати з останнім куплетом. Пізніше Ярмаку стало краще і він все-таки виконав фінальний раунд. Але Лоїк так і не піднявся на сцену, так що переможця виявлено не було.

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Кулачний бій і реп від Іллі Ківи

Із 2014 по 2015 роки у Львові існував проект під назвою Banderstadt Battle. У ньому брали участь в основному місцеві репери, які читали тексти переважно українською.

В даний момент два майданчики для реп-баттлів діють у Харкові. Перша називається OffTOP FAMILY, друга – це місцева філія російського проекту Slovo.

У Києві також проходить серія поєдинків між реперами під брендом PIt bull battle. В рамках цього проекту проводяться так звані онлайн-баттли. Вони проходять у віртуальному просторі: МС записують пісні на задані теми та надсилають до журі. Судді обирають переможця, який отримує грошовий приз. Проводяться на PIt bull battle і класичні бої, де обидва репери зустрічаються на сцені.

Іноді українські репери конфліктують не тільки за допомогою слів, а й кулаків. Нещодавно боксерський поєдинок влаштували Ярмак і учасник реп-баттлів з Києва Vnuk. Цього разу Ярмак переміг і викликав на наступний боксерський поєдинок російського репера Гнойного, але той не прийняв виклик.

А у листопаді минулого року в ефірі телеканалу «Еспрессо» реп-баттл спародіювали ведучий Богдан Буткевич і радник міністра внутрішніх справ Ілля Ківа. Словесні поєдинки стали модними, і підвищити свою популярність за рахунок них іноді намагаються не тільки репери, а й політики.

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