«Шевченко був на чужині, як і ми зараз» – у Празі відзначили 212 років з Дня народження Кобзаря

Анна Железняк

ПРАГА – Близько сотні людей долучилися 9 березня до вшанування Тараса Шевченка у День його народження у столиці Чехії. Про Кобзаря у Празі також нагадує однойменна українська книгарня та пам’ять про те, що в Чехії у 1876 році видали перший нецензурований Кобзар.

Учасники акції поклали квіти до пам’ятника Кобзаря та заспівали гімн України. Декілька громадських організацій об’єдналися з посольством України, щоб провести захід, говорить Тарас Катрун, один з організаторів та координатор ГО української молоді в Чехії MOSТ UA-CZ.

«Ми знаємо, що Шевченко і сам був на чужині, і ми зараз є на чужині, тому вшановувати цього поета має кожен українець, незалежно від того, де він перебуваэ», – говорить Тарас Катрун.

Чоловік переїхав до Чехії на початку повномасштабного вторгнення, а нині вивчає історію в одному з місцевих університетів.

Найменшим учасникам вшанування 4-5 років – це вихованці спілки «Дітям України» (Dětem Ukrajiny), вони розповіли вірш Шевченка «Садок вишневий коло хати».

Ми хочемо, щоб наші діти розуміли цінність наших поетів і митців, тому що вони підтримували країну ще у часи кріпацтва

Наталія привела сина. Хоч він і живе від народження в Чехії, жінка вважає, що хлопчик має знати українських поетів і відчувати себе українцем. «Ми підтримуємо саме українську, щоб наші діти завжди пам'ятали наше коріння. Ми хочемо, щоб наші діти розуміли цінність наших поетів і митців, тому що вони підтримували країну ще у часи кріпацтва», – розповіла жінка, яка приїхала до Чехії 2017 року. Вона додала, що наступного року готується віддати сина в українську школу в Чехії.

Молодіжний український хор заспівав «Реве та стогне Дніпр широкий» під акомпанемент бандури. Послухати живе виконання поезій Шевченка і вшанувати його творчість прийшли учні українських шкіл, члени діаспори, які живуть у Празі понад 20 років, і ті , хто приїхав цьогоріч.

Наталія живе у Празі четвертий рік, ділиться: зустріти стільки українців на цьому заході й почути українську пісню для неї важливо. «Це приємно, що наша молодь співає пісні, знає гімн. І що ми змогли знайти час, щоб побути годинку разом – Тарас Григорович об'єднує нас», – каже жінка.

Серед організаторів заходу – посольство України в Чехії. Посол Василь Зварич звернувся до учасників вшанування пам’яті Кобзаря.

«Один з елементів заповіту Тараса Шевченка ми вже виконали, ми порвали кайдани, ми заявили на весь світ, що український народ сильний і непереможний, що це народ вільних, сміливих і незламних людей, що ми ніколи не хочемо і не будемо мати нічого спільного з кайданами «русского мира», – сказав Зварич.

Єлизавета працює в першій в Празі українській книгарні «Вуса Шевченка». Говорить, що твори Тараса Григоровича запитують щодня.

«Шевченко – фундаментальний автор для української літератури. Його розбирають дуже швидко, ми систематично завозимо «Кобзаря» – це те, що найбільше питають. Також завозили окремі твори, наприклад, «Катерина», теж дуже швидко розібрали. Ми привозимо по 10 примірників мінімально, а то і більше», – каже книгарка у коментарі Радіо Свобода.

Саме в Празі у 1876 році вперше видали «Кобзар» Шевченка без російської цензур, говорить Радіо Свобода чеська україністка Тереза Хланьова.

«Важливим є факт, що між 1869 і 1883 роками в Російській імперії публікація творів Шевченка була заборонена, а до і після цього періоду його твори піддавалися суворій цензурі. Видання творів Шевченка в Росії було справою нереальною. Це було причиною того, що було вирішено видати заборонені твори Шевченка за кордоном, – зауважила Хланьова, яка очолює Чеську асоціацію україністів. – У 1875 році Софія Русова з чоловіком прибули до Праги і у 1876 році подружжя Русових з істориком Федором Вовком почали шукати спосіб опублікувати Кобзаря Шевченка без цензури. Їм це вдалося і наприкінці 1876 року побачило світ перше нецензуроване видання «Кобзаря» Тараса Шевченка».

Нині це видання можна побачити в Празі у Слов'янській бібліотеці.