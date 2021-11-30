Донецкой и Луганской областям нужны еще 72 школьных автобуса, чтобы комфортно довозить всех детей до школ

Дарья Головко

В октябре во время визита в Украину президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что скоро Европейская комиссия профинансирует программу школьных автобусов для Донбасса. Правда ли, что региону нужна помощь ЕС, чтобы довезти детей до школ?

В населенных пунктах вдоль линии разграничения регулярный бесплатный подвоз школьников существует, но не везде. В Донецкой области это 17 школьных автобусов (один из них в оренде), в Луганской – 148. В 2021-м Донецкая область закупила 2 автобуса по софинансированию: за субвенцию из госбюджета и деньги местных громад. Луганская по такой же формуле купила 4, и еще 4 приобрели местные громады за свои средства.

Департаменты образования и науки обоих областей в ответ на запрос Радио Донбасс.Реалии сообщили, что есть необходимость расширить и обновить парк: в Луганской оценили потребность в 55 автобусов, в Донецкой в – 17 автобусов.

«Из них 9 – для пополнения парка школьных автобусов громад (открытие новых маршрутов, разгрузка рейсов, замена арендованного автобуса на школьный), 8 – замены школьных автобусов через несоответствующее техническое состояние», – пишет нам директор Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева.

Родители школьников из Авдеевки лично столкнулись с проблемой подвоза в уроки. Детей перевели в новую опорную школу, чтобы качество образования стало выше, но пока дочь-семклассница добирается в школу на рейсовом автобусе.

«В этом году у нас сделали опорную школу в центре городе, а кто в старой части – этим детям выделили автобус, он ходит где-то с середины сентября, с 1 сентября он не пошел. Переводились в эту школу, и нам сказали: «Не переживайте, будут школьные автобусы, проблему собираемся решить», но пока не решили. Раньше мы ходили в школу 20 минут пешком, а теперь, чтобы до автобуса дойти, нужно 20 минут. Не только же моему ребенку нужно», – поделилась Алла.

В такой же ситуации другая шестиклассница из Авдеевки, ее мама Оксана отметила, что пока маршрут разрабатывается, детям выдают бесплатные билеты на рейсовый автобус, и это ее устраивает:

«Нам на городском автобусе намного удобнее ездить. Детям выдавали билеты на автобус туда и назад. С этим проблем не было, мы не оплачивали, хотя мы готовы были лучше оплатить, но дитё село бы рядом и уехало, чем ходить», – рассказала Оксана.

Есть села, откуда вообще трудно выехать в школу

Главный эксперт по вопросам адвокации гуманитарной миссии «Пролиска» Игорь Сосонский рассказывает, что в селе Новогригорьевка Волновахского района Донецкой области, расположенном практически на линии разграничения, с автобусом до школы были большие проблемы. Раньше организация договорилась с ВГА и военными про обустройство дороги в село, но автобуса долгое время не было, и его арендовала военно-гражданская администрация: вероятно, это и есть тот арендованный тренспорт, о котором пишет областная администрация.

«Была отсыпана дорога, сделан мостик через речку, чтобы возможно было проехать в этот населенный пункт безопасно. Поступила информация о том, что школьный автобус туда уже не заезжает долгое время. Родители этих детей вынуждены их самостоятельно вывозить в школу. По информации ВГА, школьный автобус сломался и в дальнейшем они не рассматривают вообще продолжение этой программы, не рассматривают целесообразность ремонта этого школьного автобуса и подвоза школьников к школе. На данный момент глава ВЦА Владимир Веселкин частично решил эту проблему, но это решение временное. Он договорился с частными перевозчиками, которые возят пока детей», – рассказывает Игорь Сосонский.

Вариант, который видит «Пролиска», – это заключить договор с частными перевозчиками, которые будут осуществлять централизованный подвоз там, где с этим в области проблемы.

«Общественная организация «Пролиска» работает в направлении того, чтобы достучаться до властей высшего ранга, но пока никакого ответа не получили», – говорит Сосонский.

Так что в помощи Европейского союза на Донбассе явно нуждаются. Подробностей, когда автобусы поступят, там пока не сообщали.

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