Шлях до святого Якова: історія про тих, хто пішки йде через Іспанію

Коли я підійшла до 0-го кілометру, по тілу пробігли мурахи. Гра закінчена, далі немає куди йти. Та всіх мурах з мене прогнало подружжя росіян. Я вже бачила їх того дня і знала, звідки вони. Один чоловік з Ізраїлю попросив їх сфотографувати його біля вказівника. На знак вдячності він хотів дати їм мушлю.

– I want to give you a seashell from Israel, – повторював він, шукаючи подарунок у кишені.

– Представляешь, он с Сейшельских островов приехал! – із захватом коментував ситуацію дружині чоловік.

Не втримавшись, і з посмішкою допомігши з перекладом, я теж отримала мушлю з Ізраїлю. Мушля – символ пілігримів. Хтось каже, що центральна точка – це Бог (за іншою версією – місто Сантьяго-де-Компостела), а промінчики – дороги, що ведуть до нього. Як не крути, «Каміно» для кожного стає шляхом пізнання себе і світу. З часом починаєш розуміти, що кожна наша щоденна дорога – це, хоч і не маркований, але теж «Каміно», просто треба вміти його побачити.