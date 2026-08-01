«Загороджувальні загони» у 225-му ОШП? Нові факти та долі інших потерпілих

«Командири, увага. По «своїм» нагадую – ніяких своїх не існує. Існує саме по рації запит – «дозвіл на рух». Решта – це противник. Все, що рухається, – це противник. Всі, хто біжить із позиції, дезертири – це теж противник».

Голос на аудіо такого змісту, опублікованому фронтовою журналісткою Анною Калюжною, нагадує голос командира 225-го окремого штурмового полку Олега Ширяєва. У виданні «Тексти» вийшо її розслідування «Никаких своих не существует». Загороджувальні загони, «ями» і «дерево правди» – військові свідчать про 225-й полк. Сам Ширяєв у цьому матеріалі відповідає: інцидент на аудіо трапився через те, що солдати армії РФ могли переодягатися в «мультикам», яким користуються і українські бійці.

Після публікації цього матеріалу колишній командир батальйону 47-ї ОМБр «Магура» Олександр Ширшин написав у своїх соцмережах, що у квітні 2025 року командири 225-го полку завдали навмисного ураження артилерією по українських військових, ті загинули. Це були військові «Магури» та 225-го полку.

Публикація «Текстів» стала продовження серії розлідувань медіа про насильство у штурмових полках. 225 ОШП, як і 425 ОШП «Скеля», про жорстокість у якому написав місяць тому «Бабель» – штурмовий полк Сухопутних військ, розгорнутий з ініціативи та за підтримки ексголовнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За свідченнями журналістів і військових, ОШП поповнювалися особовим складом у пріоритетному порядку, а також приймали у підпорядкування багато інших підрозділів (в тому числі, батальйони зі складу інших бригад).

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) дізналися подробиці у авторки розслідування та інших свідків свавілля у 225-му полку – і запитали у військового адвоката, чому це виявили медіа, а не державна правоохоронна система, яка існує у війську.

Загороджувальні загони, ями, побиття і позбавлення волі: звідки інформація

Авторка розслідування розповідає в ефірі Радіо Донбас Реалії, що запис, на якому, ймовірно, лунає наказ стріляти в українських військовослужбовців, вона отримала з кількох джерел ще у 2025 році. Зоблений він у період Курської операції.

Ось ці слова мовою оригіналу:

«Командиры, увага. По «своим» напоминаю – никаких своих не существует. Существует конкретно по рации запрос – «дозвіл на рух». Все остальное – это противник. Все, что движется, – противник. Все, кто бегут с позиций, дезертиры – это тоже противник. Придерживайтесь этого правила. По своим, по бегущим несанкционированно… И, с*ка, утрымуйте рубежи, потому что так можна до Киева отступать. Поэтому отступать – отставить, сука».

«Мені передали його декілька офіцерів української армії, з яких хтось його чув у місці першоджерела, хтось – уже потім, коли вони між собою ділились тим, що відбувається просто жесть; і також ізсередини полку я отримувала цей запис», – розповідає Анна Калюжна.

Журналістці вдалося поспілкуватися із кількома десятками бійців 225 ОШП, військовими суміжних і приданих підрозділів, а також рідними зниклих безвісти, які заявили, що вогонь по своїх, які самовільно відступають, був систематичною практикаою у полку. Вони повідомили, що у полку, як і у «Скелі», командири били бійців, приковували їх наручниками до дерев і гнали на «мʼясні штурми».

Свідчення військовослужбовців 225 ОШП та інших підрозділів, які в різний час були долучені до нього, свідчать про системні злочини, зокрема:

погрози розстрілами і навіть стріляниною по своїх;

утримання бійців під вартою між бойовими виходами, як у тюрмі;

кидання у «ями», прив’язування до «дерева правди» і жорстокі побиття.

«Військовослужбовці 225 ОШП масово говорили, принаймні, про те, що постійно погрожують цим. Якщо ти не зробиш, ми тебе самі вб'ємо. Один на умовах анонімності сказав, що він був свідком, коли скидали скид на військовослужбовця, який відмовився, бо він уже був поранений, далі виконувати задачу», – розповідає авторка розслідування.

До нього не увійшов епізод, який Анна Калюжна опублікувала у відеоверсії свого розслідування. Це розмова із родичкою військовослужбовця підрозділу «Шквал», який зник безвісти понад пів року тому. Жінка стала свідком знущання над військовослужбовцем.

Підрозділ «Шквал» у складі 225 ОШП є спеціалізованим штурмовим батальйоном, укомплектованим громадянами, які були залучені на військову службу з числа колишніх ув'язнених.

Ця людина вже була побита, вона просилася нібито в туалет, це був боєць. І сержант сміявся з нього

«Вона ще тоді звернулася на гарячу лінію і повідомила, що бачила прикуту до дерева чи то стовпа людину, в якої були спущені штани, і ця людина вже була побита, вона просилася нібито в туалет, це був боєць. І сержант, з яким вона спілкувалася тісно, вона бачила це по відеозв'язку, сміявся з нього. Після цього цей сержант нібито їй повідомив про те, що ця людина померла, і командування сказало його закопати», – розповідає журналістка.

«Почався найстрашніший кошмар у моєму житті». Доля тероборонівців, які потрапили до 225-го ОШП

У січні цього року проєкт Донбас Реалії випустив текст про долю прикомандированих до 225 полку військовослужбовців 108-ї бригади ТрО. Події відбувались на Гуляйпільському напрямку.

Тероборонівців із двох стрілецьких батальйонів передали під командування 225 полку, після чого приблизно протягом місяця дезінформували їхніх рідних, заявляючи, що ті перебувають на спільних з ОШП навчаннях, а не у боях. Крім того, військових, які не є засудженими, позбавляли волі (тримали у замкненому приміщенні, виводили у туалет під конвоєм).

Ці військовослужбовці зайшли на позиції під командуванням 225-го ОШП, після чого, за свідченням родичів, велика частина з них зникла без вісти.

Проте, публічно і 225-й полк, і 108-ма бригада оголосили, що військові перебувають на злагодженні. Цю версію вони надали тоді військовому омбудсману Ользі Решетиловій, через що вона поширась у медіа. На неї ж у своїй відповіді на запит Донбас Реалії посилався Генеральний штаб.

Після виходу розслідування «Текстів» ми знову зконтактували з родичами цих військових. Ось що вони розповіли.

Діана Шамрай, дружина молодшого сержанта Костянтина Дорохова, командира відділення з 2-го батальйону 108 ОБрТрО:



«Чоловіку обіцяли надати відпустку восени 2025 року. Ми збиралися одружитися і обвінчатися, але жадану відпуску чоловіку не надали, замість цього його прикомандирували у 225-й із 3 січня 2026 року. З цього моменту і по теперішній час його телефон вимкнений. Я вважаю що телефон у нього був відібраний у 225 ОШП одразу.



А надалі почався найстрашніший кошмар у моєму житті. Я постійно дзвонила на гарячу лінію 108 бригади, зверталася до 225 ОШП і постійно благала доставити йому провізію, воду та ліки. На що мені відповідали одне й те ж: «Він на позиції і провізію не завжди можуть отримувати, бо країна-агресор збиває її дронами». В мене питання до 225 ОШП – навіщо ви відправляєте військових на позицію, до якої ви не можете доставити провізію? На мою думку, це політ в один кінець і навмисна спроба вбивства людини.



У 20-х числах квітня мені повідомили, що чоловік вважається безвісти зниклим, і шукати його не будуть, бо там ведуться бойові дії. Я вважаю, що командування 108 бригади та 225 ОШП зламали вщент моє життя. Але я не хочу, щоб хтось постійно плакав так, як плачу я, і бачу тільки один вихід – максимальний розголос. Дай Боже, це хоч когось врятує».

Марія Алєксєєнко, сестра військовослужбовця 2 батальйону 108 ОБрТрО Миколи Алєксєєнка:



«Брат подзвонив із номера 225-го полку і попросив: скинь мені номер одного з командирів, я йому передам, що наші рації (108-ї ТрО) у нас забирають. У них забрали будь-яку комунікацію зі своїми і відправили в один кінець.



Мій брат ніколи не просив у мене допомоги. І оце єдиний раз був. Він кидає мені свою електронну пошту, це вночі було. І каже – зайди, будь ласка, в «Армію +» і спробуй мене перевести.



Я намагалась когось знайти, дізнатися якусь інформацію, писала командирам. У нас навіть була онлайн-конференція з військовим омбудсменом Решетиловою. Вона сказала: ніхто нікого не відправляє без підготовки, все нормально, всі на зв'язку. Це було 7-го числа (січня – ред.).



Я дзвонила в 108-му – «дзвоніть в 225-й, ми вам нічим не можемо допомогти». Дзвонила в 225-й – «ми вам ніякої інформації не можемо надати». І потім з горем пополам мені з 225-го дзвонять, і таким неприємним голосом, з холодом кажуть, що він з 8-го числа вважається безвісти зниклим».

Державне бюро розслідувань (ДБР) у відповіді на запит Донбас Реалії в січні підтвердило, що його регіональні органи отримували звернення від родичів військових щодо ситуації між 108 ОБрТрО та 225 ОШП. Через пів року ми повторно звернулися до ДБР із запитанням, що відбулось далі, та очікуємо на відповідь.

Як усе пояснюють у 225 ОШП

За день до публікації розслідування Анни Калюжної 225 ОШП у своїх соцмережах оприлюднив заяву, де заперечив наявність загороджувальних загонів у підрозділах.

Полк посилався на ситуацію під Гуляйполем у грудні 2025 року, коли підрозділи ТрО відступили з лінії боєзіткнення і покинули позиції.

У заяві 225 ОШП сказано, що він не завжди міг розпізнати, де противник, а де відступаючі українські військові, та зупиняли і роззброювали їх, передаючи Військовій службі правопорядку (ВСП) для подальшої ідентифікації.

Будь-які заяви щодо загороджувальних загонів не відповідають дійсності

«Жоден військовослужбовець ТрО не постраждав внаслідок так званого friendly fire. Тому будь-які заяви щодо загороджувальних загонів не відповідають дійсності», – написали від імені полку.

Також 225 ОШП згадав випадок зі 108-ю бригадою, описаний вище. І знову назвав підпорядкування бійців 108 ТрО залученням до спільних навчань.

Водночас, полк визнав факт побиття військовослужбовця з підрозділу «Шквал» (не вказано, про який саме випадок ідеться):

«Нам відомий факт побиття військовослужбовця з підрозділу «Шквал» сержантами за відмову виконувати наказ, що мало тяжкі наслідки. Після внутрішнього розслідування підозрювані сержанти відсторонені від виконання обов’язків і передані Військовій службі правопорядку», – зазначили в підрозділі.

Це хтось розслідував до того, як інформація потрапила в медіа?

Радіо Свобода звернулося із запитами про коментар щодо ситуації навколо 225 ОШП та інформації, яка прозвучала в розслідуванні, до:

Офісу військового омбудсмена,

низки депутатів із комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки фід фракції «Слуга народу»,

Генерального штабу ЗСУ,

Військової служби правопорядку,

Державного бюро розслідувань

225-го окремому штурмовому полку

Це вийшло за межі здорового глузду

З усіх згаданих органів та діячів реакцію наразі ми отримали лише від народного депутата від фракції «Слуга народу» Сергія Козара.

«Це вийшло за межі здорового глузду. Тут потрібно розібратися, тут потрібно включатися всім профільним і непрофільним правоохоронним органам. Я розумію: можливо, немає юстиції (військової – ред.), але в нас створена дуже велика когорта правоохоронних органів, у яких точно вистачає повноважень розібратися і зробити висновок з цієї ситуації, щоб в подальшому такого не було», – зазначив він.

«Я впевнена, що представники військово-політичної влади знали», – припускає журналістка Анна Калюжна. На її думку, керівництву держави могли бути відомі окремі випадки, проте головна проблема – що це має системний характер.

У розслідуванні «Бабеля» про штурмовий полк «Скеля», яке вийшо у червні, журналісти з'ясували, що протягом пів року в навчальних центрах цього полку сталося 26 смертельних випадків серед мобілізованих. Більшість померлих чоловіків не пробула в полку й місяця.

Я боялася, що їх викрадуть і повезуть в полки, і вони зникнуть безвісти

«Небезпечно повідомляти про тих потерпілих, з якими я була на контакті. Я боялася, що їх викрадуть і повезуть в полки, і вони зникнуть безвісти. Я просто боялася цього, оскільки ДБР не реагувало на інші заяви, які мені були відомі. І правоохоронці самі, потерпілим цим військовослужбовцям, казали: «В них же «криша». Це говорили таке правоохоронці, як можна звертатися», – говорить Анна Калюжна.

В Україні відсутня комплексна система військової юстиції, яка б забезпечувала швидке розслідування злочинів в армії та розгляд таких справ спеціалізованими судами, вважає військовий адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець.

ДБР не перебуває в окопі. Немає швидкої реакції

«На фронті все відбувається за долі секунди, і є необхідність швидкого рішення. Навздогін цьому правоохоронна система у вигляді ДБР розслідування проводить довго. Допити свідків, фіксація порушень, службові розслідування – це все не дні, це все не тижні, це місяці. Представник ДБР не перебуває в окопі, він не перебуває на місці. І це все призводить до того, що немає швидкої реакції, немає швидкого розслідування, немає швидкої відповідальності», – пояснює Євген Филипець.

Ще один аспект – система замкнена сама на собі, каже експерт. На сьогодні всі справи, які стосуються військової служби, базуються на дослідженні, яке відбулося у військовій частині.

Досудові розслідування грунтуються на базі того, що самі ж написали

«Система закрита, і фактично ці досудові розслідування грунтуються на базі того, що самі ж написали, це виглядає досить недобре, м'яко кажучи», – говорить Євген Филипець.

За його словами, Військова служба правопорядку обмежена в повноваженнях і не може оперативно реагувати, бо незалежних представників ВСП немає у підрозділах.

«Як на мене, це один із запобіжників був би, коли хтось ззовні перебуває на місці, виконує бойове завдання, до нього поступила скарга – він швидко відреагував. Це, до прикладу, як одна з моделей. А так, без мобільного зв'язку, без інтернету, фактично навіть ті ж самі потерпілі не мають до кого звернутися».

Однак ВСП не є незалежним органом – це структурний підрозділ у складі Збройних сил України.

«А ми знаємо, що ці полки, ну, дуже, скажімо так, тісно спілкувалися з головкомом, були улюбленцями, комплектувалися в першу чергу . Тобто це не була б незалежна людина. І я думаю, що частково пояснюється, чому не давалось ходу, власне, отим насильницьким злочинам, на які скаржилися потерпілі», – додає Анна Калюжна.

На відміну від ВСП, структура уповноваженого із захисту прав військовослужбовців може бути незалежним суб'єктом, вважає Євген Филипець. Однак вона теж не представлена безпосередньо в підрозділах.

Після публікації розслідування Анни Калюжної «Українська правда» повідомила, посилаючись на співрозмовників у чотирьох штурмових «полках Сирського», що вони отримали розпорядження від нового головкома Михайла Драпатого призупинити поповнення людьми із 26 липня.

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