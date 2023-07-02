Уряд Швеції засуджує «ісламофобське» спалення Корану

Уряд Швеції засудив спалення Корану біля головної мечеті Стокгольма цього тижня, назвавши це «ісламофобським» актом після того, як міжнародна ісламська організація закликала вжити заходів, щоб уникнути майбутніх спалень. Про це повідомляє AFP.



«Уряд Швеції повністю розуміє, що ісламофобські дії, вчинені окремими особами під час демонстрацій у Швеції, можуть бути образливими для мусульман», – йдеться в заяві МЗС. – «Ми рішуче засуджуємо ці дії, які жодним чином не відображають погляди шведського уряду»

Ця заява стала відповіддю на заклик Організації ісламської співпраці (OIC), що базується в Саудівській Аравії, вжити заходів, щоб уникнути майбутніх спалень Корану.

Організація з 57 членів зібралася в штаб-квартирі в Джидді, щоб відреагувати на інцидент у середу, коли 37-річний громадянин Іраку, який проживає у Швеції, порвав ісламську священну книгу та підпалив кілька сторінок.



Згідно з заявою, OIC закликала «вжити єдиних і колективних заходів для запобігання повторенню випадків осквернення копій» Корану.

«Спалення Корану або будь-якого іншого священного тексту є образливим, актом неповаги і явною провокацією. Проявам расизму, ксенофобії та пов’язаної з ними нетерпимості немає місця ні в Швеції, ні в Європі», – заявили в МЗС Швеції.



Водночас у міністерстві додали, що Швеція має «захищене конституцією право на свободу зібрань, вираження думок і демонстрацій».



Країни, включаючи Ірак, Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати та Марокко, викликали послів Швеції на знак протесту проти спалення Корану.

Це не перший випадок в Швеції зі спаленням Корану. У січні священну книгу мусульман було спалено перед посольством Туреччини на тлі переговорів щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.