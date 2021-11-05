Зеленський призначає у владу людей, які наполягали залишити Чорноморський флот Росії в Криму (№ 312)

Лобісти «Харківських угод» у владі Зеленського? Хіба це можливо, враховуючи, що РНБО, яке очолює президент, докоряє у здачі національних інтересів причетним до підготовки та ратифікації цих угод? А СБУ заявляє, що ці угоди могли призвести до збільшення російських військових у Криму і подальшої окупації півострова?

«Схеми» з’ясували, що це можливо. Президент призначив на різні владні посади політиків, які у 2010 році виступали «за» угоди, відповідно до яких Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Серед цих політиків – Руслан Демченко, чинний перший заступник секретаря Ради Національної безпеки і оборони.

Лобіювання не було публічним. Усе вирішувалося 26 квітня 2010 року – за день до голосування у Верховній Раді – під час закритого для преси засідання Комітету з питань нацбезпеки та оборони. «Схеми» розшукали в архіві стенограму з того дня. І уважно вивчили аргументи політиків, які тоді просували ідею ухвалення «Харківських угод», а тепер мають високі посади за президентства Зеленського. Там і про «прийнятну» ціну російського газу, і про «активізацію діалогу» з РФ, і навіть про те, що «Чорноморський флот Російської Федерації не стане причиною для активізації терористичної діяльності в регіоні чи нестабільності в Криму».

Хто ці люди і чому Зеленський обрав саме їх? І як декого з цих політиків призначили на посади в обхід закону?