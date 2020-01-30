Люстровані посадовці часів Януковича та соратники Азарова отримали високі посади за Зеленського – «Схеми»

Президент України Володимир Зеленський призначив у владу низку посадовців з уряду Миколи Азарова, які потрапляють під дію закону України «Про очищення влади» (люстрацію) і які перебували разом з Андрієм Богданом (нинішнім керівником офісу президента) у складі урядової делегації на чолі з прем’єром Азаровим до Санкт-Петербурга. Візит відбувся в переддень зупинки євроінтеграції, що дало старт Революції Гідності. Про це йдеться у репортажі програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Зелене світло на Банковій».

Журналісти отримали у своє розпорядження список членів урядової української делегації на чолі з Азаровим, яка літала до Росії напередодні зупинки Євроінтеграції у 2013-му році і виявили, що кілька урядовців з цього списку за президентства Володимира Зеленського отримали високі посади – зокрема, керівника ОП, послів, радника та члена президентської комісії.

Зокрема, Руслан Демченко, Сергій Камишев, Інна Ємельянова, Володимир Єльченко були учасниками перемовин з РФ протягом 19-20 листопада 2013-го у Санкт-Петербурзі, внаслідок яких Кабмін ухвалив рішення, що викликало спротив українців і вилилось у затяжну та драматичну Революцію Гідності.

Демченко, Камишев та Ємельянова підпадають під ознаки закону «Про очищення влади». Їхні імена – у люстраційному списку, оприлюдненому Міністерством юстиції.

У складі делегації до Санкт-Петербургу, крім Андрія Богдана, який на той момент був радником прем’єр-міністра Азарова, а за Зеленського став керівником Офісу президента, був тодішній заступник керівника секретаріату Кабміну Сергій Камишев. У грудні цього року президент Зеленський призначив його надзвичайним і повноважним послом у Китаї.

Перша заступниця міністра юстиції за Януковича Інна Ємельянова у серпні 2019-го призначена указом президента Зеленського до комісії з правової реформи. У її складі вона стала заступницею голови робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя.

Ще кілька членів делегації до РФ, як виявили журналісти, мали посади за часів Порошенка і також отримали високий статус вже за президентства Зеленського.

Перший заступник міністра закордонних справ у 2013-му Руслан Демченко раніше як радник Порошенка представляв Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську. У липні 2019-го Зеленський призначив Демченка своїм радником.

Також членом згаданої делегації був колишній посол в РФ Володимир Єльченко, посада якого не потрапляє під люстрацію. За Порошенка він став постійним представником України при ООН, а вже в грудні 2019-го був призначений Зеленським надзвичайним і повноважним послом України в США.

Закон забороняє обіймати люстрованим посадовцям державні посади до 2024 року, йдеться у репортажі. Така заборона не діє для тих осіб, які не перебувають в штаті як державні посадовці і не отримують плату за це.

Протягом кількох місяців – у жовтні, листопаді та грудні 2019 року – знімальній групі «Схем» вдалось зафіксувати серед візитерів Офісу президента також родичів президентських помічників, друзів Володимира Зеленського з «95 кварталу», бізнесменів, антикорупціонерів та суддів.

Попри обіцянки Володимира Зеленського щодо публікації списків відвідувачів Банкової, в Офісі президента офіційно відмовились надати журналістам такий перелік візитерів, пояснивши це «конфіденційністю». Таким чином, у Зеленського продовжили практику його попередників – Петра Порошенка та Віктора Януковича, коли імена гостей президентського Офісу втаємничують, відмовляючи в інформації, що дає змогу першим особам держави проводити зустрічі з олігархами, особами з сумнівною репутацію, непомічено для громадськості.