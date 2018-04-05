Колишній радянський розвідник розповів про те, як працює агентура у США

США вказали на двері шістьом десяткам дипломатів та закрили консульство у Сіетлі в знак солідарності з Великобританією у «справі Скрипаля». 31 березня персони нон грата чартерами залишили Америку. Про них – жодних деталей. Невже усі шістдесят – розвідники?

Про роботу російської агентури і дипломатію Москви в ексклюзивному інтерв'ю у програмі «Завтра» (спільному проекті Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна») розповів генерал Олег Калугін, колишній резидент радянської розвідки у Вашингтоні.

Вони не обов'язково були співробітниками – офіцерами. Вони просто допомагали – «агентура». Таких людей взагалі за кордоном завжди було багато

«Вигнали, або точніше, оголосили персонами нон грата людей, які співпрацювали з органами держбезпеки. Вони не обов'язково були співробітниками – офіцерами. Вони просто допомагали – як це називають, «агентура». Таких людей взагалі за кордоном завжди було багато», – сказав Олег Калугін.

Але є ще й «приховані агенти», які не працюють під «дипломатичним дахом». За радянських часів – і це була сувора таємниця – у штатах Калугін нарахував таких три сотні! Зараз їх не більше від ста. Тобто, «жорсткий варіант» Трампа передбачав би депортацію ще 40-50 людей – всіх без винятку росіян, пов’язаних із розвідкою, байдуже, яке у них місце роботи.

Розвідка ослаблена, безсумнівно

«Розвідка працює під різним прикриттям. Дипломатичне – це таке, я б сказав, звичне, стандартне. Але багато розвідників працюють під іншою легендою – ось я, наприклад, працював журналістом. Для Росії це велика справа – втрата репутації, я вже не кажу про сторони суто робочу – співробітники розвідки сьогодні фактично без діла залишаються і розвідка ослаблена, безсумнівно, безсумнівно», – говорить колишній розвідник.



Калугін каже: добре знає тих, хто керує сучасною Росією, адже і Путін колись був просто його підлеглим – за часів, коли генерал у Ленінграді (нині Санкт-Петербург) працював. І попереджає: після обрання Путіна на новий термін у колишніх співробітників КДБ тепер розв’язані руки – попри санкції, вони можуть повернутися до старих методів, і цього на Заході ще не зрозуміли.

«На Заході не прорахували! Я думаю, що тут допущена серйозна помилка в оцінці нинішнього російського керівництва. Воно, особливо після минулих виборів в Росії, коли знову при владі зміцнилася та ж сама стара структура і той же чоловік, вони почуваються набагато сміливіше і рішучіше в прийнятті будь-яких дій, які, здавалося б, рік тому здавалися надмірними. З приходом до влади КДБ, я маю на увазі Путіна і компанії, зараз знову вдаються до індивідуальних ось таких справ, які загалом вибивають з життя людей, які собі дозволяють надмірну свободу.

При цьому Калугін переконаний: світова реакція на отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Солбсбері виявилася настільки жорсткою та одностайною, що у Кремлі, отримавши «по руках», на загострення в Україні тепер не наважаться. Надто довго Москві доведеться відходити від наслідків «дипломатичних вигнань», а ще, розвідник каже, таке загострення і особисто Путіну б загрожувало «бунтом на кораблі» – заколотом у середині його політичної команди. Тому, каже, навіть якщо у кремлівській верхівці і виношували певні плани щодо Донбасу, збутися їм не судилося.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».

​