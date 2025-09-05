Доступність посилання

«Словаки живуть в ілюзіях, що з росіянами можна домовитися»: що Україні чекати від сусідньої Словаччини?

Як, на четвертому році російсько-української війни, сусідня Словаччина ставиться до України та українців?

Наскільки словаки підтримують свого прем'єра Роберта Фіцо у його спробах «загравати» з Кремлем та де криється коріння приязного ставлення частини словацького суспільства до Росі? Чому, не дивлячись на спільний кордон, словаки так мало знають про українців і як поглибити ці знання? Щоби відповісти на ці питання Радіо Свобода поговорило зі Станіславою Гаркотовою, репортерка одного з найбільших медіа у Словаччині Aktuality.sk та авторкою двох книг репортажів про Україну. Станіслава Гаркотова висвітлює російсько-українську війну з 2015 року, а 2023 року вона проживає у Києві.

Журналістка: Галина Гичка

