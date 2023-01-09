Соледар, Бахмут, авіація РФ в Білорусі: що відбувається?

Бої за Соледар та Бахмут на Донеччині тривають. Українські вояки, повідомляє Генштаб, стримують спроби російських підрозділів взяти ці міста, але каже, що ситуація надзвичайно складна. Що відбувається на Бахмутському напрямку?

Росія перекидає до Білорусі гелікоптери та літаки. Що задумали Путін і Лукашенко? Чи справді вони планують повітряний удар з півночі? Чи просто відтягують українські сили з інших фронтів?

Швеція каже, що виконала все, що вимагала від неї Туреччина для членства в НАТО. Проте Туреччина поки що Швецію в НАТО не пускає. А Фінляндія каже, що в НАТО окремо, без Швеції не піде. Як вирішиться ця ситуація?

Україна запровадила санкції проти 119 російських співаків та артистів. Київ просить США та ЄС приєднатись до санкцій. Чи зможе тепер російських шоу-бізнес гастролювати світом? І чому Україна запровадила санкції проти артистів, що гастролювали в окупованому Криму, лише тепер?

Про це та інше говоримо у в програмі «Свобода LIVE». Прямий ефір – о 20:00 на @Радіо Свобода: