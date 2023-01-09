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Політика

Соледар, Бахмут, авіація РФ в Білорусі: що відбувається?

  • Бої за Соледар та Бахмут на Донеччині тривають. Українські вояки, повідомляє Генштаб, стримують спроби російських підрозділів взяти ці міста, але каже, що ситуація надзвичайно складна. Що відбувається на Бахмутському напрямку?
  • Росія перекидає до Білорусі гелікоптери та літаки. Що задумали Путін і Лукашенко? Чи справді вони планують повітряний удар з півночі? Чи просто відтягують українські сили з інших фронтів?
  • Швеція каже, що виконала все, що вимагала від неї Туреччина для членства в НАТО. Проте Туреччина поки що Швецію в НАТО не пускає. А Фінляндія каже, що в НАТО окремо, без Швеції не піде. Як вирішиться ця ситуація?
  • Україна запровадила санкції проти 119 російських співаків та артистів. Київ просить США та ЄС приєднатись до санкцій. Чи зможе тепер російських шоу-бізнес гастролювати світом? І чому Україна запровадила санкції проти артистів, що гастролювали в окупованому Криму, лише тепер?

Про це та інше говоримо у в програмі «Свобода LIVE». Прямий ефір – о 20:00 на @Радіо Свобода:

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