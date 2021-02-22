40 років від теракту в штаб-квартирі Радіо Свобода

5 Ілліч Рамірес Санчес, Карлос Шакал, під час суду у Франції 28 листопада 2000 року. «Шакал» назвав кілька терактів кодовим словом «танго». «Танго в Мюнхені» стосувалося штаб-квартири РВЄ/РС. У ньому брали активну участь кілька людей, але, як зауважує Каммінґз, навряд чи хтось коли-небудь понесе за це покарання. Сам Карлос Шакал відбуває довічне ув’язнення за інші теракти. Німець Йоганнес Вайнріх із «Революційних осередків» відбуває покарання за вибух у французькому культурному центрі в Західному Берліні в 1983 році. Швейцарець Бруно Бреґет, який і активував бомбу в Мюнхені, був заарештований у Франції в 1982 році, але незабаром його відпустили. У 1995 році він зник. Один із баскських терористів, які брали участь у теракті, помер на Кубі. Особистість ще одного не була встановлена. Румунський генерал, який дав наказ про теракт, помер. Румунського офіцера розвідки, який координував групу, теж уже немає серед живих

