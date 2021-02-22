40 років від теракту в штаб-квартирі Радіо Свобода

У суботу, о 9-й вечора 21 лютого 1981 року в приміщенні в Мюнхені, де розташовувалося Радіо Свобода, стався потужний вибух. Постраждали чотири співробітники радіостанції і двоє, які жили неподалік від штаб-квартири РВЄ/РС – вікна в будинках вибило в радіусі кількох сотень метрів. Завдяки щасливому випадку ніхто не загинув. Будівлі було завдано збитків, що перевищили 2 мільйони доларів. Вибуховий пристрій вагою майже в 15 кг вибухівки та пластику був закладений на першому поверсі поблизу Чехословацької служби Радіо Вільна Європа.
Набагато пізніше, після розпаду соціалістичного блоку і падіння Берлінської стіни, в архівах «Штазі» знайшлися документи, які показують, що теракт був спланований і здійснений групою під керівництвом міжнародного терориста, венесуельця Ілліча Раміреса Санчеса (відомого на прізвисько Карлос Шакал) на замовлення диктатора соціалістичної Румунії Ніколає Чаушеску. Але про плани знали й спецслужби Угорщини, і керівництво НДР.
Як писав у 1996 році Річард Каммінґз, колишній директор служби безпеки Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС), група Карлоса ретельно вивчала доповіді розвідки про те, як функціонує РВЄ/РС по суботах. «Хтось явно спостерігав за будівлею по суботах із 21:00 до 1:00 ночі. Донесення показували, що в цей час у будівлі перебуває до 20 відсотків співробітників, оскільки зазвичай світло горить у 40 відсотках приміщень. Коли в суботу о 21:47 вибухнула бомба, в будівлі були тільки 40 співробітників із 1000. Дані спостереження були явно невірними», – зауважує Каммінгз.
Подивіться сторінки історії Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Наслідки теракту 1981 року, штаб-квартира в Мюнхені і життя радіо до і після теракту.
Набагато пізніше, після розпаду соціалістичного блоку і падіння Берлінської стіни, в архівах «Штазі» знайшлися документи, які показують, що теракт був спланований і здійснений групою під керівництвом міжнародного терориста, венесуельця Ілліча Раміреса Санчеса (відомого на прізвисько Карлос Шакал) на замовлення диктатора соціалістичної Румунії Ніколає Чаушеску. Але про плани знали й спецслужби Угорщини, і керівництво НДР.
Як писав у 1996 році Річард Каммінґз, колишній директор служби безпеки Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС), група Карлоса ретельно вивчала доповіді розвідки про те, як функціонує РВЄ/РС по суботах. «Хтось явно спостерігав за будівлею по суботах із 21:00 до 1:00 ночі. Донесення показували, що в цей час у будівлі перебуває до 20 відсотків співробітників, оскільки зазвичай світло горить у 40 відсотках приміщень. Коли в суботу о 21:47 вибухнула бомба, в будівлі були тільки 40 співробітників із 1000. Дані спостереження були явно невірними», – зауважує Каммінгз.
Подивіться сторінки історії Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Наслідки теракту 1981 року, штаб-квартира в Мюнхені і життя радіо до і після теракту.