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22 лютого 2021, Київ 16:55
Фотогалереї

40 років від теракту в штаб-квартирі Радіо Свобода

У суботу, о 9-й вечора 21 лютого 1981 року в приміщенні в Мюнхені, де розташовувалося Радіо Свобода, стався потужний вибух. Постраждали чотири співробітники радіостанції і двоє, які жили неподалік від штаб-квартири РВЄ/РС – вікна в будинках вибило в радіусі кількох сотень метрів. Завдяки щасливому випадку ніхто не загинув. Будівлі було завдано збитків, що перевищили 2 мільйони доларів. Вибуховий пристрій вагою майже в 15 кг вибухівки та пластику був закладений на першому поверсі поблизу Чехословацької служби Радіо Вільна Європа.

Набагато пізніше, після розпаду соціалістичного блоку і падіння Берлінської стіни, в архівах «Штазі» знайшлися документи, які показують, що теракт був спланований і здійснений групою під керівництвом міжнародного терориста, венесуельця Ілліча Раміреса Санчеса (відомого на прізвисько Карлос Шакал) на замовлення диктатора соціалістичної Румунії Ніколає Чаушеску. Але про плани знали й спецслужби Угорщини, і керівництво НДР.

Як писав у 1996 році Річард Каммінґз, колишній директор служби безпеки Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС), група Карлоса ретельно вивчала доповіді розвідки про те, як функціонує РВЄ/РС по суботах. «Хтось явно спостерігав за будівлею по суботах із 21:00 до 1:00 ночі. Донесення показували, що в цей час у будівлі перебуває до 20 відсотків співробітників, оскільки зазвичай світло горить у 40 відсотках приміщень. Коли в суботу о 21:47 вибухнула бомба, в будівлі були тільки 40 співробітників із 1000. Дані спостереження були явно невірними», – зауважує Каммінгз.

Подивіться сторінки історії Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Наслідки теракту 1981 року, штаб-квартира в Мюнхені і життя радіо до і після теракту.
В одному з робочих кабінетів після вибуху 21 лютого 1981 року
1 В одному з робочих кабінетів після вибуху 21 лютого 1981 року
Наслідки вибуху 21 лютого 1981 року
2 Наслідки вибуху 21 лютого 1981 року
Наслідки вибуху 21 лютого 1981 року
3 Наслідки вибуху 21 лютого 1981 року
Штаб-квартира Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Мюнхені з 1951 по 1995 рік
4 Штаб-квартира Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Мюнхені з 1951 по 1995 рік
Ілліч Рамірес Санчес, Карлос Шакал, під час суду у Франції 28 листопада 2000 року. &laquo;Шакал&raquo; назвав кілька терактів кодовим словом &laquo;танго&raquo;. &laquo;Танго в Мюнхені&raquo; стосувалося штаб-квартири РВЄ/РС. У ньому брали активну участь кілька людей, але, як зауважує Каммінґз, навряд чи хтось коли-небудь понесе за це покарання. Сам Карлос Шакал відбуває довічне ув&rsquo;язнення за інші теракти. Німець Йоганнес Вайнріх із &laquo;Революційних осередків&raquo; відбуває покарання за вибух у французькому культурному центрі в Західному Берліні в 1983 році. Швейцарець Бруно Бреґет, який і активував бомбу в Мюнхені, був заарештований у Франції в 1982 році, але незабаром його відпустили. У 1995 році він зник. Один із баскських терористів, які брали участь у теракті, помер на Кубі. Особистість ще одного не була встановлена. Румунський генерал, який дав наказ про теракт, помер. Румунського офіцера розвідки, який координував групу, теж уже немає серед живих &nbsp;
5 Ілліч Рамірес Санчес, Карлос Шакал, під час суду у Франції 28 листопада 2000 року. «Шакал» назвав кілька терактів кодовим словом «танго». «Танго в Мюнхені» стосувалося штаб-квартири РВЄ/РС. У ньому брали активну участь кілька людей, але, як зауважує Каммінґз, навряд чи хтось коли-небудь понесе за це покарання. Сам Карлос Шакал відбуває довічне ув’язнення за інші теракти. Німець Йоганнес Вайнріх із «Революційних осередків» відбуває покарання за вибух у французькому культурному центрі в Західному Берліні в 1983 році. Швейцарець Бруно Бреґет, який і активував бомбу в Мюнхені, був заарештований у Франції в 1982 році, але незабаром його відпустили. У 1995 році він зник. Один із баскських терористів, які брали участь у теракті, помер на Кубі. Особистість ще одного не була встановлена. Румунський генерал, який дав наказ про теракт, помер. Румунського офіцера розвідки, який координував групу, теж уже немає серед живих
 
Попередньо, починаючи з 1951 року, в Мюнхені розташовувалися редакції Радіо Вільна Європа. Перша програма, яка вийшла в ефір 1 травня 1951 року зі студії в цій будівлі, була програмою Чехословацької служби РВЄ. Як це відбувалося, ви бачите на світлині. На той час Чехословацька служба існувала вже майже рік. Її перший вихід в ефір &ndash; 4 липня 1950 року. &nbsp; Радіо Свобода було створене трохи пізніше і спочатку, до 1959 року, називалося радіо &laquo;Визволення&raquo;. Перша програма Російської служби вийшла в ефір 1 березня 1953 року з Берліна. 16 серпня 1954 року із Мюнхена вийшла в ефір перша передача Української служби Радіо Свобода.
6 Попередньо, починаючи з 1951 року, в Мюнхені розташовувалися редакції Радіо Вільна Європа. Перша програма, яка вийшла в ефір 1 травня 1951 року зі студії в цій будівлі, була програмою Чехословацької служби РВЄ. Як це відбувалося, ви бачите на світлині. На той час Чехословацька служба існувала вже майже рік. Її перший вихід в ефір – 4 липня 1950 року.
 
Радіо Свобода було створене трохи пізніше і спочатку, до 1959 року, називалося радіо «Визволення». Перша програма Російської служби вийшла в ефір 1 березня 1953 року з Берліна. 16 серпня 1954 року із Мюнхена вийшла в ефір перша передача Української служби Радіо Свобода.
Передавачі в той час були слабкі. І Радіо Вільна Європа намагалося використати всі можливі способи досягти аудиторії за &laquo;залізною завісою&raquo;. Оскільки в Європі вітер найчастіше дме зі заходу на схід, тобто з Атлантики уздовж континенту, використовувалися і такі кулі з листівками про новини в світі і в Чехословаччині
7 Передавачі в той час були слабкі. І Радіо Вільна Європа намагалося використати всі можливі способи досягти аудиторії за «залізною завісою». Оскільки в Європі вітер найчастіше дме зі заходу на схід, тобто з Атлантики уздовж континенту, використовувалися і такі кулі з листівками про новини в світі і в Чехословаччині
Яскравим журналістом радіо &laquo;Визволення&raquo;, які приїхали з Лондона в Берлін, коли почалося мовлення російською мовою, був князь Валеріан Оболенський, прозваний за свої чорні брови Жуком. Жук Оболенський пізніше був одним із керівників Нью-Йоркського бюро Радіо Свобода. Радіо Вільна Європа і Радіо Свобода об&rsquo;єдналися в одну корпорацію в 1976 році
8 Яскравим журналістом радіо «Визволення», які приїхали з Лондона в Берлін, коли почалося мовлення російською мовою, був князь Валеріан Оболенський, прозваний за свої чорні брови Жуком. Жук Оболенський пізніше був одним із керівників Нью-Йоркського бюро Радіо Свобода. Радіо Вільна Європа і Радіо Свобода об’єдналися в одну корпорацію в 1976 році
Колишня перша леді і голова комітету, який розробляв наприкінці 1940-х &nbsp;Загальну декларацію прав людини, Елеонора Рузвельт перед мікрофоном радіо &laquo;Визволення&raquo; наприкінці 1950 років
9 Колишня перша леді і голова комітету, який розробляв наприкінці 1940-х  Загальну декларацію прав людини, Елеонора Рузвельт перед мікрофоном радіо «Визволення» наприкінці 1950 років
Колишній президент США Дуайт Ейзенгауер із директором РВЄ Родні Смітом перед картою мовлення РВЄ на початку 1960-х
10 Колишній президент США Дуайт Ейзенгауер із директором РВЄ Родні Смітом перед картою мовлення РВЄ на початку 1960-х
Із цього приміщення в будівлі у Мюнхені йшов радіосигнал на два десятка країн і республік за &laquo;залізною завісою&raquo; в 1980 роках
11 Із цього приміщення в будівлі у Мюнхені йшов радіосигнал на два десятка країн і республік за «залізною завісою» в 1980 роках
У 1994 році Вацлав Гавел запропонував корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода переїхати до Праги, що і сталося в 1995 році. На світлині президент Чехії Вацлав Гавел у штаб-квартирі РВЄ/РС у Празі в 2005 році &ndash; через десять років після того, як радіостанція почала мовлення з Чехії
12 У 1994 році Вацлав Гавел запропонував корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода переїхати до Праги, що і сталося в 1995 році. На світлині президент Чехії Вацлав Гавел у штаб-квартирі РВЄ/РС у Празі в 2005 році – через десять років після того, як радіостанція почала мовлення з Чехії

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