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Список 500-та: редакція поіменно встановила загиблих солдатів із Криму | Крим.Реалії

Список 500-та: редакція поіменно встановила загиблих солдатів із Криму | Крим.Реалії
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Список 500-та: редакція поіменно встановила загиблих солдатів із Криму | Крим.Реалії

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Крим.Реалії встановили дані 500 загиблих російських військових із Криму. Відомості зібрані за допомогою відкритих джерел інформації. Фіксація таких даних важлива, оскільки Росія приховує свої втрати на війні в Україні, російські чиновники Криму цифри також не називають.

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Список зібрано без урахування військових із військових частин РФ у Криму, які не жили на півострові (це ще понад 150 некрологів). Ми проаналізували зібрану інформацію і з'ясували, що найбільше військових поховано в Севастополі – 148 осіб. На другому місці за кількістю загиблих – Сімферополь і Сімферопольський район – 60 осіб, на третьому – Керч і Ленінський район – 42 особи. Майже в 400 випадках вдалося встановити формування, в яких воювали вбиті військові РФ. Найбільше некрологів – це кримчани з 810-ї окремої бригади морської піхоти ЧФ – 86 осіб (серед загиблих із бригади ще 110 – не кримчани).
Роботу з ідентифікації вбитих російських військових із Криму веде не тільки Крим.Реалії. Журналісти «Медіазони» і Російської служби ВВС за допомогою відкритих джерел встановили особи 509 загиблих російських військових із Криму і Севастополя. Ми перевірили кожен знайдений Крим.Реалії некролог у всіх можливих джерелах інформації. Аналіз зібраних даних – у нашій програмі. Поки вона готувалася до ефіру, список убитих російських військових із Криму поповнився ще 38 прізвищами.

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