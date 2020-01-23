Вірменські ловці космічних променів

Це дослідницька станція космічних променів на горі Арагац, що у Вірменії. Станція розміщена на висоті 3200 метрів – це більше третини висоти Евересту.

Центр був побудований у 1943 році як місце для найпотаємніших досліджень атомних реакцій, які можна було використати для ядерної зброї. Тепер він надає інформацію про грози та космічні промені, які є однією з найзахоплюючих загадок Всесвіту.

Єдиний спосіб, як відвідувачі можуть дістатися до бази взимку – це 15-кілометровий підйом через пухкий сніг.

Гірський провідник Аршак Мкртчян прокладає шлях до станції в снігоступах під синім небом та за температури близько мінус 22 градуси Цельсія.

Снігохід відвозить одного з техніків дослідницької станції після закінчення місячної зимової зміни. Тепер він місяць буде відпочивати вдома, перш ніж повернеться на гору.

Надвечір ми прибули на станцію, на плоскогір’ї завивав вітер, а температура стала небезпечно низькою.

Але всередині напрочуд затишно. Завдання техніків Едіка Аршакіана (зліва) та Гургена Джабаряна контролювати наукове обладнання центру...

…у той самий час Гохар Говганнісян піклується про харчування. Вона описує, як узимку потрапляє у пастку: «Я не можу виходити на вулицю цілий місяць; я б там потонула (у снігу, - ред.) по пояс».

Говганнісян керує величезною кухнею, побудованою за радянських часів, коли для контролю та підтримки елементарного обладнання було потрібно багато технічних працівників. Взимку вона готує здебільшого лише для себе та двох чоловіків.

Тунелі під станцією дозволяють взимку легко переміщатися між будівлями. Коти у тунелях полюють на мишей.

У центрі та навколо нього розміщені «сцинтилятори» (зверху), які фіксують, коли надходять космічні промені. Коли вони всередині вдаряються об шматки прозорого пластика, це викликає крихітні спалахи світла.

Стіни станції прикрашають мозаїки радянської епохи, які ілюструють космічні промені, що потрапляють в атмосферу Землі. Назва «промені» вводить в оману, бо насправді – це загадкові фрагменти атомів, які несуться через космічний простір майже зі швидкістю світла. Коли ці крихітні фрагменти проникають крізь атмосферу Землі, вони вдаряються об атоми і розкидають їх, як більярдна куля. Ці частинки здатні проникати крізь людей і предмети, а іноді їх звинувачують у пошкодженні цифрової пам'яті та збоях комп'ютерів. Ці частинки є однією з головних перешкод на шляху міжпланетних подорожей, і їхній вплив на космонавтів та пілотів є предметом подальшого вивчення.

Джабарян лізе на один із сталевих ящиків навколо станції, де розміщуються сцинтилятори. Високогірні бази, такі як Арагац, піддаються впливу набагато більших доз космічних променів, ніж бази, що на рівні моря, оскільки атмосфера Землі служить захисною ковдрою для них.

Джабарян працює за комп’ютером. Через нього записи датчиків, що навколо бази, надсилають фізикам в Єреван. Арагац є частиною мережі станцій по всьому світу, які вивчають космічні промені, та пов'язаний з такими далекими дослідницькими центрами, як на Коста-Ріці та в Індонезії.

Окрім вивчення космічних променів, центр оснащений датчиками, які можуть реєструвати удари блискавки в радіусі кількох кілометрів. У 2018 році дослідники, які використовували датчики Арагацу, виявили, що грозові хмари були пов'язані з різкими викидами радіації, які можуть впливати на пасажирів та екіпаж на борту літака.

Основна база оснащена електронікою радянської епохи. На тлі економічних потрясінь, що виникли після розпаду Радянського Союзу, станція Арагац підтримувалася за рахунок державних коштів і пожертвувань вірменської діаспори, які надходять досі.

Недобудована обсерваторія, яку покинули «совєти», розташована на відстані 200 метрів від станцій.

Попри те, що Арагац є процвітаючим дослідницьким центром улітку, коли відвідувачі можуть сюди приїхати на машині, протягом довгих зимових місяців це – самотнє місце, фізично відрізане від світу.