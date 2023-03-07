На Радіо Свобода стартує подкаст «Свої серед своїх»: розмови з військовими про службу та цивільне життя

Подкаст «Свої серед своїх», у якому військові розповідають про свою мотивацію, проблеми, службу та спілкування з цивільними 6 березня почав виходити на онлайн-платформах Радіо Свобода.

У новому проєкті журналістка Наталія Патрікєєва розмовляє з людьми, які захищають Україну у складі сил оборони та говорить з ними про побут, волонтерів і цивільних, про ставлення до життя у відносно мирних містах та інтеграцію ветеранів, захват і розчарування під час та після служби.

«Я запрошую до розмови професійних військових і тих, хто почав службу після повномасштабного вторгнення. Хтось із гостей розповідає свою історію перебуваючи біля лінії фронту, а хтось із певних причин вже завершив службу та повертається до цивільного життя. Але в кожного із них є власні емоції, переживання, страхи та очікування і нам важливо їх чути», — розповідає Патрікєєва.

Першою гостею подкасту стала досвідчена військова, снайперка Олена Білозерська:

Наталія Патрікєєва — журналістка, репортерка. У 2017 році перемогла у конкурсі на стипендіальну програму Радіо Свобода Regional Reporting Fellowship і працювала у редакції київського бюро. Авторка та редакторка подкастів на Urban Space Radio. Випускниця Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та магістерської програми з медіакомунікацій Українського католицького університету.

Слухати подкаст можна на подкаст-платформах Google, Apple, ​Spotify, а також на сайті Радіо Свобода.

Електронна адреса проекту: uapodcast@rferl.org