«Все життя – у валізі»: у Львові щодня приймають близько 30 переселенців з прифронту

«Все життя – у валізі»: у Львові щодня приймають близько 30 переселенців з прифронту
«Все життя – у валізі»: у Львові щодня приймають близько 30 переселенців з прифронту

Щодня близько 30 людей евакуюють на Львівщину з населених пунктів, які розташовані небезпечно близько до зони бойових дій. На львівському вокзалі волонтери щоденно зустрічають два потяги, якими прибувають евакуйовані. Їх розселяють по прихистках або ж вони їдуть за кордон.

Щодня близько 30 людей евакуюють на Львівщину з населених пунктів, які розташовані небезпечно близько до зони бойових дій. На львівському вокзалі волонтери щоденно зустрічають два потяги, якими прибувають евакуйовані. Їх розселяють по прихистках або ж вони їдуть за кордон.

За останні кілька тижнів число переселених українців з Донбасу зросло. Переважно це люди у важкому стані: літні, маломобільні, з інвалідністю, психічними розладами, жінки з дітьми.

Як відбувається евакуація? З яким страхом люди покидають рідні місця і чого найбільше бояться на новому місці? Вони розповіли Донбас Реалії (проєкту Радіо Свобода).

