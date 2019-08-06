«Студенти склали іспит, не склала система» – Олександр Лінчевський про міжнародний медичний тест IFOM

Вікторія Пожар-Стасько

Із 1 по 3 липня студенти-третьокурсники спеціальності «Медицина» складали міжнародний іспит із основ медицини. Середній показник успішності майбутніх лікарів склав 30,24%. Про це під час прес-брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський.

Тест містив кілька складових: український іспит «Крок», англійський тест професійного спрямування, об’єктивний структурований клінічний іспит та міжнародний іспит із основ медицини IFOM.

Цьогоріч тест IFOM був основним компонентом державної атестації. Він охопив питання з внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, психіатрії, акушерства та гінекології, мовиться на сайті Центру тестування при МОЗ України.

«Це своєрідне мірило, яким можна поміряти прогрес і якість підготовки наших лікарів у порівнянні із європейськими. Це унікальний інструмент вимірювання якості медичної освіти, який дотепер не застосовувався. Українські студенти склали цей іспит із середнім показником 30%. Міжнародна група порівняння складає цей іспит у середньому на 54%, що і відображає різницю в якості української і європейської медичної освіти, – розповів заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський. – Результат цього іспиту неможливо купити. Тобто це – кінець епохи продажу дипломів і підробки сертифікатів. Лікарські дипломи більше не будуть продаватись».

На думку заступника міністра, це основна причина, чому в Україні відбувалися опір, саботаж і фальсифікації тесту IFOM.

Лідирує у рейтингу «саботажників» медичний факультет Харківського національного університету імені Каразіна. У день тестування там були зачинені аудиторії, а комп’ютери не пройшли сертифікацію. Через це студенти не змогли скласти тест. Про це повідомила заступниця директора з організації та проведення ліцензійних іспитів Центру тестування при МОЗ України Леся Войтенко.

Тим часом Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження в адміністративній справі про скасування міжнародного іспиту з основ медицини для студентів-медиків. Такий позов до суду подали неназвана студентка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна і народний депутат України Валерій Писаренко (депутатська група «Партія «Відродження»). Відповідачами у справі визначено Кабінет міністрів України. Про це повідомляє прес-служба суду.

Уряд погодив запровадження іспиту IFOM півтора року тому. «Тож закиди про його незаконність або необізнаність студентів безпідставні. МОЗ України не може втручатися в навчальні програми медичних університетів, вони повністю автономні», – пише на своїй сторінці у фейсбуці в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Попри намагання саботувати IFOM у різний спосіб, міжнародний медичний тест в Україні склали 10 099 студентів у 21 навчальному закладі. Найкраще із завданнями впоралися студенти Тернопільського національного медичного університету (36,32%), Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (34,69%), Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (32,90%).

«На тест я прийшов із відчуттям, що я до нього не готовий. І я особисто не знаю жодного студента, який відчував би себе підготовленим до нього. Все тому, що до IFOM ніхто спеціально не готувався. Левова частка часу на третьому курсі йшла на підготовку до екзамену «Крок-1» та іспиту з англійської мови за професійним спрямуванням. Також із кінця травня до середини червня ми готувалися до іспитів і здачі екзаменаційної сесії в інституті. Окремої цілеспрямованої підготовки до цього екзамену у нас не було. Хоча мені однозначно допомогли іноземні ресурси, якими я користувався впродовж третього курсу», – розповів Василь Левчук, студент третього курсу Львівського медичного інституту, в коментарі для МОЗ України.

Не обійшлося без порушень: наприклад, учасники тестування намагались пронести до авдиторій технічні засоби й мобільні телефони. Нині МОЗ створює комісію, яка буде розслідувати порушення, здійснювати детальний аналіз результатів і порогу «склав / не склав». Також у Міністерстві готують звернення до правоохоронців щодо притягнення до відповідальності студентів і викладачів, які поставили під загрозу проведення іспиту.

Студенти, що не з’явилися на іспит, отримають нуль балів і зможуть перескласти іспит за власний кошт у серпні відповідно до графіку Центру тестування.

Цей матеріал підготовлено в рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національного фонду США на підтримку демократії NED