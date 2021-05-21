Судова справа «з бородою»: майже 12 років Юрій Доскоч «домагався справедливості» у львівському суді

ЛЬВІВ – Майже 12 років Юрій Доскоч – нині військовослужбовець зі Львова – відвідував судові засідання, каже, «домагаючись справедливості» – визнання його невинним у скоєнні кримінального порушення. Правоохоронці та прокурори роками затягували справу, яка була очевидна і зрозуміла від першого дня, пояснює адвокат Доскоча. Після звернення чоловіка до Європейського суду з прав людини щодо порушення права на розгляд справи упродовж розумного строку ЄСПЛ ухвалив рішення на його користь і призначив стягнення з держави 3900 євро моральної шкоди. 14 травня 2021 року Галицький районний суд Львова визнав Доскоча невинним у травмуванні людини. Проте прокуратура ще може подати апеляцію. Чи буде це робити – поки невідомо.

Чому у суді так довго розглядалась справа і чи це є звичайна практика в Україні?

31 грудня 2009 року в Юрія Доскоча був робочий день, який змінив його життя. Тоді він працював водієм міського автобуса у Львові. Водій здійснював поворот, швидкість руху автобуса була 5 км. У цей момент 83-річна жінка, яка перебувала на тротуарі, послизнулась, і її стопа потрапила під заднє колесо автобуса. Жінка залишилась живою, але отримала травму стопи, яку їй медики ампутували.

Кримінальна справа ґрунтувалась на висновку міліцейської експертизи про те, що якби водій їхав від тротуару на відстані пів метра, то не здійснив би наїзд. Тобто, якби він їхав по зустрічній смузі. Хоча, згідно з висновками Львівського і Київського наукових інститутів судових експертиз, водій не має жодного обов’язку передбачати, що стається під заднім колесом транспорту, яким він керує, відтак Юрія Доскоча експерти визнали невинним.

У 2013 році суддя Галицького районного суду Львова виправдав водія, але Апеляційний суд скасував рішення і відправив справу на новий розгляд. Почалася довга історія з експертизами. Правоохоронці задіяли кілька науково-дослідних інститутів, які давали такі висновки, як їх просила міліція та прокуратура, говорить адвокат Олег Мицик:

Суд вимушено «рятував» справу від виправдувального вироку

«У 2018 році ця справа була повернута на додаткове розслідування. Суд вимушено «рятував» справу від виправдувального вироку. Після того, у 2020 році була проведена ще одна, остаточна експертиза в Дніпровському науково-дослідному інституті судових експертиз, яка в черговий раз підтвердила абсолютну невинуватість водія».

Після проведення останньої експертизи дослідження доказів тривало протягом шести місяців. У цей час Юрій Доскоч звернувся у Європейський суд з прав людини за порушення права на розгляд справи упродовж розумного строку. Європейський суд ухвалив рішення на його користь і призначив стягнення з держави 3900 євро моральної шкоди.

Держава виплатила

«Держава виплатила і компенсувала за ту тупість, яка постійно відбувається у правоохоронній системі. Правоохоронні органи дуже легко порушують кримінальне провадження, їм часто вони потрібні для біжучої стрічки або просто, щоб відправити справу до суду, і дуже тяжко усвідомлюють свої програші і не хочуть розуміти, що людина буває невинною. Взагалі вважають, що людина, яка добивається невинності, ненормальна», – говорить адвокат Олег Мицик.

Суд визнав невинним

14 травня 2021 року Галицький районний суд Львова виніс виправдувальний вирок. Юрій Доскоч визнаний невинним у скоєнні кримінального правопорушення.

Юрій Доскоч наголосив Радіо Свобода, що для нього це дуже важливе рішення, бо він врешті-решт домігся справедливості і його визнано невинним у травмуванні людини. Протягом 12 років, відколи тягнеться справа, він пережив у житті чимало труднощів.

Звільнився з роботи і пішов на фронт

«Після цього випадку було багато проблем. У 2009 році звільнився з роботи і перейшов працювати водієм в інше АТП, де працював два роки. Я не боявся сидіти за кермом, але якщо навіть люди не збирались переходити дорогу, то пригальмовував, і те саме, коли йшли тротуаром. Всюди при працевлаштуванні потрібна довідка про несудимість, а у мене довідка, що я – під слідством. Якби не війна, я б у військо не потрапив. Звільнився з роботи і пішов на фронт. Служить і моя дружина.

На судові засідання було важко приїжджати. Не завжди міг відпроситись. Я вперше зіштовхнувся з правоохоронними органами і можу сказати, що вони потребують реформування, там не все так роблять, як треба, корупція, як була, так і є. У моєму випадку суд ухвалив справедливе рішення», – каже військовослужбовець Юрій Доскоч.

Втім, прокуратура може оскаржити рішення районного суду в Апеляційному суді. Якщо воно залишиться без змін, Юрію Доскочу з державного бюджету мають виплатити близько 800 тисяч гривень моральної шкоди і ще суму, яку він витратив на правову допомогу.

Прокурор не має обов’язку дбати про інтереси держави

«У нас прокурор не має обов’язку дбати про інтереси держави, не за свої показники, а можливі фінансові санкції у подальшому. В Україні неможливий регрес до винної особи за ці виплачені кошти (право особи, що відшкодувала шкоду, звернутися з вимогою про повернення виплаченого до боржника, з вини якого завдано шкоди – ред.).

Ще особливість – у тому, що завжди крайнім є той прокурор, при якому здійснюють виправдальний вирок. У нас карають його, бо він не вжив заходів. А які заходи міг вжити, система не пояснює. У них нічого іншого не залишається, як казати на чорне біле, відмовлятися від всього, оскаржувати всі дії, і в такий спосіб, штучно створюють оці довгі розгляди справ у судах, на роки, які призводять до стягнення з держави мінімум по одній мінімальній зарплаті за кожен місяць перебування під судом і слідством. Це все лягає на бюджет держави», – зауважив адвокат Олег Мицик.

Для військовослужбовця Юрія Доскоча, каже, було принципово довести свою невинність. Хоча протягом майже 12 років, додає він, відколи справа розглядалась у суді, його неодноразово просили погодитись на амністію, закриття справи за строками давності.

Радіо Свобода звернулося за коментарями до прокуратури – на момент публікації матеріалу відповіді ще не отримало.