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Разговоры о возвращении в Мариуполь иконы «Святого Георгия с житием», датируемой 12-м веком и являющейся национальным достоянием, длятся не одно десятилетие. Символ и оберег греков Приазовья, потерянная на многие годы после второй мировой войны и найденная усилиями искусствоведов из Национального художественного музея, икона снова обсуждается в культурном сообществе. Поводом для обсуждения стало заявление депутата Верховной Рады Сергея Таруты, в комментариях «Голосу Украины» заявил, что икона будет возвращена домой, и для этого в Мариуполе будет создан особенный музей.

Предмет, о котором идет речь – древняя византийская икона «Святой Георгий и житие», датируемая началом XII века. В центре иконы позолоченная фигура великомученика Георгия, по бокам от него, в киоте размером 107х82х7,5 см помещены 10 сюжетов жития святого. Святой Георгий – одна из четырех подобных икон, сохранившихся в мире.

В Мариуполь она попала вместе с греками, которых по приказу Екатерины II переселили из Крыма в Приазовье. Она была их святыней тогда и считается таковой по сегодняшний день. В 18-м веке она хранилась у митрополита Игнатия, затем в Харлампиевском храме, который был уничтожен коммунистами в 30-е годы 20-го века. Судьба этого культового предмета долгое время была неизвестна.

Во время второй мировой войны, информация об иконе появляется снова в записях Мариупольского краеведческого музея, как якобы погибшая во время пожара. И только в 1964 году прошлого столетия, благодаря усилиям сотрудников Национального художественного музея, которые отыскали икону, началась ее новая история. Говорить сейчас кто был виновником плачевного состояния иконы в момент ее обнаружения, и было ли так на самом деле, нет смысла – людей, которые могли бы пролить на это свет, давно нет в живых. У краеведов и сотрудников национального художественного музея на это есть своя точка зрения. Сейчас икона – национальное достояние Украины, произведение древнего искусства, дожившее до наших дней.

Волнение в культурном сообществе началось после заявления Сергея Таруты о намерении вернуть икону в Мариуполь. Депутат уверен, что она по праву принадлежит городу. Разговоры о возвращении иконы велись еще в 2015–2017 годах, но по причине активных боевых действий вблизи Мариуполя переговоры были прекращены. Вернулись к ним недавно, с началом реконструкции сгоревшего здания исполкома городского совета и идеей создания музея одной иконы на первом этаже здания.

Икона принадлежит греческому сообществу Мариуполя и должна быть в Мариуполе

«Она (икона – ред.) принадлежит греческому сообществу, она является собственностью Мариуполя и, безусловно, должна быть в Мариуполе. При этом нам необходимо соответствующее музейное помещение. Сейчас есть возможность создать в новом городском здании совета в том числе и музейное помещение для обеспечения соответствующих условий хранения этой картины. Из страны мы ее не вывозим, мы перевозим ее в исконное место, где она пробыла большую часть своей жизни», – говорит Сергей Тарута.

Кроме нашего желания ее принять, должно быть желание ее отдать. И это желание отдать состоит из четырех компонентов

Участник встречи представителей Министерства культуры, Национального Художественного музея и городских властей Мариуполя, заместитель городского головы Мариуполя Александр Кочурин уточнил: «Разумеется, что для музея этот вопрос очень чувствителен, так как эта икона не просто редкий экспонат, она внесена в список национального наследия. На этой встрече мы обсуждали скорее не документальный вопрос, а эмоциональный, в хорошем смысле этого слова, в спокойной обстановке искали возможность все организовать с учетом символического значения иконы для Мариуполя. Кроме нашего желания ее принять, должно быть желание ее отдать. И это желание отдать состоит из четырех компонентов: должно пожелать руководство художественного музея, это раз; должно позволить отдать икону культурное сообщество Киева и национальное сообщество – два; третье – церковное сообщество и четвертое – Министерство культуры. Из четырех согласований есть только Министерство культуры, которое не против».

Окончательного решения по этому вопросу еще нет, но компромисс достигнут.

Мы говорим не о том, чтобы забрать икону, мы говорим о ее реэкспонировании

«Возможен следующий сценарий, чтобы Национальный художественный музей организовал филиал в городе Мариуполь и не передавал, а реэкпонировал, как бы сам у себя, в рамках своего юридического лица экспонировал икону в Мариуполе. На чем мы остановили свой диалог? Представители НХМУ приедут к нам в марте-апреле месяце, мы им покажем предлагаемое место экспонирования, расскажем об идее, они напишут технические требования, которые мы должны соблюсти – вентиляция, влажность, безопасность, мы эти требования реализуем в процессе ремонта. Они через Верховний Совет утверждают свой бюджет, открывают филиал и после этого экспонируют. И мы говорим не о том, чтобы забрать икону, мы говорим о ее реэкспонировании. Это сейчас самое главное и на этом этапе мы сейчас находимся. Хочу отметить, чтобы не было иллюзий, что ни министры, ни заместители министра не имеют прямого влияния на руководителя НХМУ», - уточнил Александр Кочурин.

Заместитель директора по научной работе Мариупольского Краеведческого музея Раиса Божко уверена, что идея создания филиала художественного музея – наиболее приемлемый вариант.

«Это предмет, достойный того, чтобы находиться в столице государства, и чтобы как можно больше людей его могли увидеть. Как музейщик я могу понять, что сотрудникам Национального музея изобразительного искусства не хочется отдавать такой ценный музейный предмет. Возможно это и есть компромисс – икона находится здесь, а принадлежит музею», – говорит Раиса Божко.

У митрополита Донецкого и Мариупольского ПЦУ Сергия мнение о хранении иконы в светском помещении, которым является музей, иное, он считает, что ее место – в храме.

«Для меня все иконы одинаковые. Хоть это икона старинная либо она вновь написанная. Мы поклоняемся не предмету, а святому, который изображен на этой иконе. Если она является достоянием нашего народа, то она, естественно, должна находиться здесь. В отношении пребывания иконы в музее у меня смешанные чувства. С одной стороны, икона – это образ святого или образ Божий и он должен по всем канонам церкви находиться при храме, куда люди могут прийти и помолиться. С другой стороны, какой-то период она, как ценный художественный экспонат, может побыть в музее. Но лучше всего, чтобы икона находилась в божьем храме», – уверен Владыка.

А пока ведутся переговоры, продолжается ремонт здания городского совета Мариуполя, где на первом этаже планируется создание музея для единственного экспоната – иконы «Святой Георгий с житием». Окончание реконструкции здания горсовета намечено на декабрь 2021 года.

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