Далекобійні ракети та F-16: коли поставки?

Після передачі Україні важких танків і в українських колах, і в колах союзників заговорили про авіацію та далекобійні ракети. Про їх необхідність, зокрема, заявив представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв’ю CNN. В Офісі президента України ж натякнули, що Москві та Санкт-Петербургу час «приготуватися».

Про те, що війна може прийти у ці «зніжені й ледачі» міста, заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк. Щоправда, він зауважив, що ескалація в Росії, що насувається, – «це внутрішня проблема країни-агресора, яка виникне через інфантилізм керівництва Кремля».

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів, втечу з поля бою чи військової частини. Що про нього говорять звичайні військові?

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