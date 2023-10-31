Що відбувається насправді на фронті та хто і як заробляє на війні?

- ЗСУ просунулися поблизу Бахмуту та на заході Запорізької області, пише Інститут вивчення війни (ISW). Репортаж з Донеччини: як рятують військових на передовій. Що задумала армія РФ і до чого готуватися у Донецькій та Харківській областях?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
- Журналісти американського видання Time поспілкувалися з президентом України Володимиром Зеленським, а також із його помічниками та радниками. Анонімні цитати коментаторів з оточення президента активно обговорюються і викликають нові запитання: як поінформований Зеленський про ситуацію на фронті, як має завершитися війна, на кого розрахована стаття: на українську чи закордонну аудиторію, що буде із мобілізацією та до чого призведе врешті корупція?
- Міністерство оборони України провело перевірки і повідомило, що виявило зловживання. Зокрема, як ідеться, виявили, що командири деяких військових частин виплачували додаткову винагороду за бойові дії на свій розсуд. Тим часом Рахункова палата теж провела аудит і підтвердила зловживання і в самому Міністерстві оборони, інформує «Цензор.Нет» на основі звіту, який є в розпорядженні редакції. Йдеться про завищення цін під час закупівель продуктів в Міністерстві оборони, про яке раніше повідомляли журналісти та антикорупційники. Деталі – далі у програмі.
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