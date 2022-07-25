Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, Зеленський звільнив Демченка, деколонізація Росії

ЗСУ просуваються в Херсонській області, заявляє президент України Зеленський.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що українські сили готуються або вже розпочали контрнаступ на Херсонщині. ЗСУ ракетними системами HIMARS завдали ударів по мостах в Херсонській області, щоб ослабити логістику російських військ. Якого результату українські військові можуть досягнути під час контрнаступу?

Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У 2021 році журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» опублікували докази, які свідчать, що Демченко лобіював Харківські угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Демченко також підпадав під люстрацію, але уникнув її і обіймав державну посаду. Чому президент звільнив Руслана Демченка тільки зараз?

Ядерне роззброєння Росії та розпад на 34 окремі держави. Форум вільних народів Росії ухвалив декларацію про деколонізацію Росії.

Що це означає і яка роль України?

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