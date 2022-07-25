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Політика

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, Зеленський звільнив Демченка, деколонізація Росії

  • ЗСУ просуваються в Херсонській області, заявляє президент України Зеленський.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що українські сили готуються або вже розпочали контрнаступ на Херсонщині. ЗСУ ракетними системами HIMARS завдали ударів по мостах в Херсонській області, щоб ослабити логістику російських військ. Якого результату українські військові можуть досягнути під час контрнаступу?

  • Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У 2021 році журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» опублікували докази, які свідчать, що Демченко лобіював Харківські угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Демченко також підпадав під люстрацію, але уникнув її і обіймав державну посаду. Чому президент звільнив Руслана Демченка тільки зараз?

  • Ядерне роззброєння Росії та розпад на 34 окремі держави. Форум вільних народів Росії ухвалив декларацію про деколонізацію Росії.

Що це означає і яка роль України?

Більше подробиць дивіться в етері Свобода Live о 18:00 на @Радіо Свобода.

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