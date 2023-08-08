Корупція у військкоматах: фронт як покарання?

Криваві наслідки російських ракетних ударів по Покровську

Дві російські ракети, запущені з інтервалом у 40 хвилин, влучили в багатоповерхівку у місті Покровськ Донецької області ввечері 7 серпня. У результаті атаки загинули щонайменше семеро людей. Станом на 11 годину 8 серпня відомо про 88 людей, які отримали поранення.