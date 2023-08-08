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Політика

Корупція у військкоматах: фронт як покарання?

  • Російські війська завдали ракетних ударів по житловому будинку в Покровську. Голова ВЦА Донеччини повідомляв, що обстріли здійснювали «Іскандерами». Внаслідок російських ударів зруйновані та пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та готель.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • ДБР розслідує 112 справ проти працівників територіальних центрів комплектування. 15 обвинувачень представників військкоматів уже у суді. Раніше президент Зеленський оголосив масштабні перевірки діяльності військкомів. Сталося це після розголосу про тодішнього одеського військкома Євгена Борисова – розслідувачі неодноразово заявляли про його дивне збагачення. Серед нових справ проти військкомів з різних областей – нібито «допомога» військовозобов’язаним в ухиленні від служби за хабарі, підробні документи, корупція. Більшості з них загрожує ув’язнення. Утім, вже є випадки, коли недоброчесних військкомів відправляють на фронт. Чи може фронт бути покаранням?
  • «Ми давно знаємо, що Росія була агресором, ми це знаємо, і це знає весь світ», – заявив прем’єр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі з нагоди 15 річниці війни Росії проти Грузії. Європейські лідери опублікували звернення на підтримку Грузії напередодні. Чи повпливала свого часу реакція Заходу на бажання Путіна продовжувати загарбницькі війни? Розмова з Іраклієм Курасбедіані, який під час російсько-грузинської війни 2008 року командував грузинською військовою розвідкою, а зараз воює проти Росії в Україні. Докладніше – в «Свобода Live».

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