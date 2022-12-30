Новорічні подарунки від народних депутатів – «гречкосійство» під час війни?

Журналісти Радіо Свобода зафіксували, як низка українських народних депутатів роздають виборцям новорічні пакунки, які прикрашають своїми фотографіями. Здавалося б, давня і сумнівна практика політичного «гречкосійства» мала піти у минуле, тим паче на тлі війни, коли політики переконують, що про вибори зараз не думають і політика взагалі не на часі.

Скандал із призначенням посла України в Болгарії не вщухає. МЗС захистило призначення Олесі Ілащук, зауваживши, що «вона має відповідну кваліфікацію і призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою».

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський призначив послом України в Болгарії людину, яка не має досвіду роботи в дипломатії та до цього «позиціонувалася як фахівець із сексології та дорогоцінних прикрас».

Болгарія – одна з важливих країн у контексті політичної та військової допомоги Україні. Чи впорається Ілащук з цим завданням?

Про це та інше говоримо у в програмі «Свобода LIVE». Прямий ефір – о 18:00 на @Радіо Свобода: