Обшуки у справі Шабуніна: що ДБР шукало у квартирі матері загиблого «Джуса»?

В рамках справи Віталія Шабуніна слідчі ДБР провели обшуки у харківській квартирі Героя України, загиблого льотчика Андрія «Джуса» Пільщикова. Мати Андрія Лілія Авер'янова назвала роботу ДБР «брудною і незаконною». З її слів, слідчі прийшли у квартиру, коли вдома нікого не було і планували ламати двері.

А в ДБР сказали, що «діяли виключно в межах закону та з повагою до памʼяті загиблих Героїв».

Більше подробиць обшуку та що саме могли шукати у квартирі, Лілія Авер'янова погодилася розповісти у програмі Радіо Свобода «Свобода.Live».

Рустем Умєров, який ще два дні тому обіймав посаду міністра оборони України, був призначений секретарем РНБО. Його називали головним кандидатом на посаду посла України у США, але чи не в останній момент президент України Володимир Зеленський запропонував цю роботу Ользі Стефанішиній. Як сприймати це призначення - покарання, вигнання чи підвищення?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода: