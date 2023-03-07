Росії більше не потрібні полонені? ЗСУ відбивають Бахмут, РФ змінює тактику?

Як нині живуть українські біженці за кордоном?

В Україні вже понад рік триває повномасштабна війна. За цей час, за даними ООН, з країни виїхало 18 мільйонів українців, близько 9 мільйонів повернулися, а решта досі перебувають у країнах Європи