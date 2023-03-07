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Політика

Росії більше не потрібні полонені? ЗСУ відбивають Бахмут, РФ змінює тактику?

Україна почала розшук російських військових, які розстріляли українського полоненого. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 20:00 на @Радіо Свобода:

Відео розстрілу з’явилося напередодні в мережі. За даними ЗСУ, убитий, ймовірно, Тимофій Шадура, військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Поодинокий випадок чи систематичне порушення російськими військовими Женевської конвенції про поводження з військовополоненими? Чого прагнули ті, хто публікував відео страти?

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