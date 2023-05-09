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Політика

Путіну нічим воювати?

  • Парад без літаків і лише з трьома танками. Куди поділась велич традиційних парадів на 9 травня у Москві? І чому деякі лідери країн знову відгукнулися на запрошення Путіна приїхати у Москву цього дня?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • Один із підрозділів регулярної армії Росії нібито втік із позиції у Бахмуті, тим самим оголивши фланг у місті. Про це заявив очільник угруповання ПВК «Вагнер» Євген Пригожин у своєму відео-зверненні, де він розповів про ситуацію у Бахмуті. Чи означає це, що плани Росії у Бахмуті провалились?
  • Понад 70% українців проти будь-яких компромісів із Росією і вважають, що війна може закінчитися лише перемогою України. Та чи готовий Захід підтримувати Україну до повного відновлення територіальної цілісності? Про це говоримо у щоденній інформаційно-аналітичні програмі «Свобода Live».

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