Путін йде на розмову про Україну? У РФ вибухає, у владі України знайшли сепаратистів

«Вампіри». Українські дрони, які «жахають» армію РФ

Ударний дрон Vampire («Вампір») був розроблений в Україні спеціально для нічних операцій. Цей БПЛА складно виявити в темряві: ймовірно, саме завдяки цій властивості російські війська прозвали його «Баба-Яга» – на честь лячної та невловимої відьми з народних казок.