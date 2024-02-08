Путін йде на розмову про Україну? У РФ вибухає, у владі України знайшли сепаратистів

- Російський президент дав інтерв’ю відомому американському тележурналісту Такеру Карлсону. Це перше інтерв’ю Володимира Путіна журналісту з Заходу в час великої війни проти України. Чому зараз? Що говорять про Україну? Чи варто брати інтерв’ю в авторитарних лідерів, яких підорюють в скоєнні злочинів?
- Потужний вибух стався в російській Удмуртії, на заводі, що випускає балістичні ракети і компоненти ядерної зброї. Завод під Іжевськом, зокрема, випускає ракети стратегічного призначення для комплексів «Тополь-М», «Булава», «Ярс», а також ракети для «Іскандерів». І Дмитро Медведєв знову попередив Захід про можливість ядерного удару і «кінця світу»?
- «Схеми» розшукали архівні документи 2004-2006 років, які розкривають причини, чому були закриті кримінальні справи щодо закликів про відокремлення південно-східних регіонів під час з’їзду у Сєвєродонецьку майже 20 років тому. Вказівки на формування делегацій на з’їзд, в тому числі, надходили з Адміністрації президента, яку очолював на той момент кум Путіна Віктор Медведчук. Але чи виникли б угруповання «ДНР» та «ЛНР» в 2014-му, якби Київ рішуче діяв проти сепаратистів у 2004-му?
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