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Політика

Росія відступає із Запорізької області?

У результаті слідчих дій, зокрема на Буковині, правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур УПЦ МП
  • Генштаб ЗСУ заявляє: російські війська відводять окремі підрозділи із окупованих населених пунктів Запорізької області.
  • Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій.
  • ЗМІ повідомляють про санкції проти намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) та колишнього народного депутата Вадима Новинського. СБУ проводить обшуки в 10 монастирях і храмах УПЦ (МП).
  • ISW: Лукашенко повідомляє про загрозу з боку НАТО, щоб підкреслити необхідність захисту та уникнути втягнення у війну в Україні.
  • Російські літаки у Білорусі.

Про все це і більше дивіться у програмі Свобода Live:

День із військовими медиками в Бахмутському стабпункті: фоторепортаж із передової
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День із військовими медиками в Бахмутському стабпункті: фоторепортаж із передової

Військові медики рятують життя і власним професіоналізмом, і власною кров'ю

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