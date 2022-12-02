Росія відступає із Запорізької області?

Генштаб ЗСУ заявляє: російські війська відводять окремі підрозділи із окупованих населених пунктів Запорізької області.

Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій.

ЗМІ повідомляють про санкції проти намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) та колишнього народного депутата Вадима Новинського. СБУ проводить обшуки в 10 монастирях і храмах УПЦ (МП ).

ISW: Лукашенко повідомляє про загрозу з боку НАТО, щоб підкреслити необхідність захисту та уникнути втягнення у війну в Україні.

Російські літаки у Білорусі.

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