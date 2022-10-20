Розкол у США щодо допомоги Україні, Ліз Трасс іде у відставку

Американські ЗМІ повідомляють про розкол всередині Республіканської партії США через допомогу для України. Лідер Республіканської партії в Палаті представників Кевін Маккарті попередив, що він планує скоротити фінансування боротьби України проти Росії. Саме він після виборів в Конгрес, які відбудуться 8 листопада, може стати спікером Палати представників.

Прем’єрка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що йде у відставку. На посаді очільниці британського уряду вона пробула лише 44 дні, що є найкоротшим терміном в історії країни. Як пишуть британські ЗМІ, причинами її відставки стала радикальна податкова реформа, яка спричинила хаос в економіці. Трасс працюватиме до обрання наступника.

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