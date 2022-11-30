Заява ЄС про втрати ЗСУ. У Пермі палає ТЕЦ. Замість Росії – Московія?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що від початку війни Україна втратила 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних. Пізніше у ЄС уточнили, що озвучені втрати включають поранених та загиблих. Натомість президент України Володимир Зеленський спрогнозував, що до нового року Росія втратить тільки убитими 100 тисяч своїх солдатів. Чи відповідають дійсності дані ЄС про втрати України?

За добу у Росії сталося щонайменше три масштабні пожежі. У Пермі спалахнула найбільша теплоелектростанція міста – ТЕЦ-9. У Волгограді – склад пластикової продукції, а в Брянську – резервуари з нафтопродуктами. Що відомо про «хлопки» та з чим це пов’язано?

Постійний представник України в ООН закликав український уряд і парламент «повернути історичну назву» Росії і офіційно використовувати назву Московія. Чи підтримають цю ідею депутати та урядовці і що може стати на заваді?

А також про зміни у графіках відключень світла, ступінь пошкодження енергосистеми та чи варто українцям виїжджати на зиму з країни в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів глава «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Про це та інше говоримо у в програмі «Свобода LIVE». Прямий ефір – о 18:00 на @Радіо Свобода: