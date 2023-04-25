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Політика

ЗСУ зачищають південь, але йдуть із Бахмуту?

  • Бахмут залишається об’єктом основних зусиль Росії, бо це єдина ділянка фронту, де армія РФ з початком «великого наступу» досягла хоч якогось прогресу, заявляє командувач Східного угруповання ЗСУ Олександр Сирський. Він каже: утримування міста ЗСУ не дає військам Росії збільшувати фронт.
  • Тим часом іспанське видання El Mundo написало, що Україна виводить війська із Бахмуту єдиною дорогою, яку контролюють ЗСУ. Чи так це? Пряме включення із Бахмуту.

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