ЗСУ зачищають південь, але йдуть із Бахмуту?

Український фотограф отримав нагороду World Press Photo за світлину удару РФ по Маріуполю

Євген Малолєтка з AP отримав нагороду World Press Photo of the Year за фотографію, яка відображає біль і страждання, спричинені вторгненням Росії в Україну. Цього року переможці були обрані з понад 60 000 робіт, надісланих 3752 учасниками зі 127 країн