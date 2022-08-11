Зябровка: чи могла Україна атакувати білоруський аеродром?

На військовому аеродромі «Зябровка», який Білорусь віддала у користування Росії, сьогодні вночі пролунали вибухи. Про це повідомляє одразу кілька телеграм каналів із посиланням на очевидців.

Місцеві жителі також розповіли виданню «Дзеркало» про «потужні спалахи».

У Міністерстві оборони Білорусі підтвердили факт інциденту і заявили, що «під час контрольного проїзду в одному із транспортних засобів після заміни двигуна сталося займання». Постраждалих, за інформацією Міноборони Білорусі, теж не було.

Про використання армією Росії військового аеродрому «Зябровка» під Гомелем стало відомо у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Звідти регулярно злітали літаки і гелікоптери, які запускали ракети по Україні. Російські військові залишилися на території «Зябровки» навіть після відходу росіян з півночі України і частково з території Білорусі на початку квітня.

Що насправді сталося на аеродромі і чи може за спалахами стояти Україна?

Про це і не тільки говоримо в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.