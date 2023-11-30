Зимові атаки Росії: до чого готуватися? Обстріли енергосистеми, ППО, блекаут 

- Росія накопичує ракети, каже українська влада. До чого готуватися взимку? Жителі Києва розповідають: як готуються до можливих блекаутів. ППО готове до різних сценаріїв: Юрій Ігнат з Повітряних сил розповідає деталі. Від чого залежить вчасне виявлення ракет, дронів, шахедів? Як їх збивають? Що таке мале ППО? Якими системами захищають Україну? Скільки ракет накопичила вже Росія? Як готуватися людям? Чим відрізняться ситуація від минулорічних атак?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
- Чи змінить армія РФ тактику після минулорічних масованих зимових обстрілів? Як збирається використати накопичені ракети? Пояснює військовий експерт. Чи готова енергосистема до таких атак? Українську енергосистему готують до можливих ударів. Енергоатом показує, як відпрацьовує можливий розвиток подій. Уже зараз в «Укренерго фіксують дефіцит електроенергії. А в Міненерго кажуть: система працює стабільно, хоча є вразливою. Енергетичний експерт оцінює ризики.
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