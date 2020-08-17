Акція протесту на майдані в Мінську | Свобода Live

У Мінську сьогодні люди знову зберуться на акцію протесту. Прихильники опозиції планують прийти на майдан до Будинку уряду Білорусі. Раніше член об’єднаного штабу опозиції Марія Колесникова озвучила вимоги мітингарів – відставка президента Олександра Лукашенка, звільнення політв’язнів та всіх затриманих людей під час протестів. Працівники на низці підприємств оголосили страйки. Напередодні, 16 серпня, опозиційний «Марш за свободу» в Мінську зібрав сотні тисяч людей і став найбільшою акцією в історії сучасної Білорусі.