Залужний підтвердив операцію: як саме ЗСУ збили російські літаки А-50 та Іл-22?

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив: Повітряні сили знищили літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 та літак Іл-22, який є повітряним командним пунктом.

«Азовське море чисте як ніколи» – так прокоментував збиття літаків командувач Повітряних сил. А речник Повітряих сил Юрій Ігнат написав у фесйбуці: «Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад». Утім, додав, що літак навряд чи відновлять. Російські пабліки показують фото ушкоджень Іл-22. Чим саме уразили літаки? І як це позначиться на спроможностях армії РФ?

Німецьке видання Bild опублікувало сценарії можливого розвитку конфлікту між НАТО та Росією. Видання оперує секретним документом, згідно з яким міністерство оборони Німеччини розглядає сценарій, за якого Росія атакує східний фланг НАТО у 2025 році. Чи справді НАТО готується до війни з РФ?

До квартири українського журналіста-розслідувача і засновника видання «Наші гроші» Юрія Ніколова намагалися вдертися невідомі. З криками і погрозами вони обклеювали його двері записками. Журналіст розповідає, що через 15 хвилин після інциденту відео виклали на одному з анонімних телеграм-каналів. Раніше Юрій Ніколов зробив декілька скандальних розслідувань, у тому числі щодо корупції у закупівлях для ЗСУ. Хто мстить розслідувачу?

У швейцарському Давосі стартував всесвітній економічний форум: українська делегація вже на місці. У Давос приїхав і український президент Зеленський. Які рішення очікуються?

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