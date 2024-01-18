Фронт: штурми, бої, артилерія. Які наступи готує армія РФ?

Командувач Сухопутних військ ЗСУ про події на Харківщині написав: «Противник зосередився на витісненні наших підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки». Російські військові почали використовувати більше дронів для наступальних дій на Лимано-Куп’янському напрямку, повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Раніше британське видання The Telegraph писало, що російські війська планують наступ у Харківській області і називали датою середину січня. Що відбувається на Харківщині? Яка ситуація на Лимано-Куп’янському напрямку та безпосередньо біля Синьківки?

У Парижі розпочала роботу «артилерійська коаліція» для надання допомоги Україні. Французький міністр збройних сил Себастьєн Лекорню підтвердив, що Франція надасть Україні більше самохідних артилерійських установок Caesar, а також «розумні авіабомби», йдеться про сучасні керовані авіабомби AASM Hammer. Про що свідчить поява «артилерійської коаліції»?

У Печерському суді обирають запобіжний захід ще кільком фігурантам справи Гринкевичів. Напередодні ДБР повідомило про нову підозру Ігорю Гринкевичу. Подробиці і аналіз справи.

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