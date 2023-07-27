Масштабний ракетний удар. Напередодні російські сили кілька разів за день атакували Україну з повітря. Для цього використовували бомбардувальники, кораблі в морі та БПЛА. Наскільки ефективно українська ППО протистоїть таким атакам?

Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. А один із народних депутатів повідомив, що прикордонникам розіслали вказівку про заборону на виїзд чиновників та депутатів за кордон. Чи дійсно це так?

Скандал через дискримінацію. Виконувачку обов’язків гендиректорки музею Голодомору-геноциду Лесю Гасиджак зацькували в соцмережах через зовнішність. Чому таке можливо в сучасній європейській країні та як на це відреагувала сама музейниця?

Україна начебто повідомила США про нову фазу контрнаступу Сил оборони. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на анонімних американських чиновників. У публікації зазначається, що українські сили спробують посунутися на південь.

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