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Війна

Депутатів не пускатимуть за кодон?

  • Масштабний ракетний удар. Напередодні російські сили кілька разів за день атакували Україну з повітря. Для цього використовували бомбардувальники, кораблі в морі та БПЛА. Наскільки ефективно українська ППО протистоїть таким атакам?
  • Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. А один із народних депутатів повідомив, що прикордонникам розіслали вказівку про заборону на виїзд чиновників та депутатів за кордон. Чи дійсно це так?
  • Скандал через дискримінацію. Виконувачку обов’язків гендиректорки музею Голодомору-геноциду Лесю Гасиджак зацькували в соцмережах через зовнішність. Чому таке можливо в сучасній європейській країні та як на це відреагувала сама музейниця?
  • Україна начебто повідомила США про нову фазу контрнаступу Сил оборони. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на анонімних американських чиновників. У публікації зазначається, що українські сили спробують посунутися на південь.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:

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