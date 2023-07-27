- Масштабний ракетний удар. Напередодні російські сили кілька разів за день атакували Україну з повітря. Для цього використовували бомбардувальники, кораблі в морі та БПЛА. Наскільки ефективно українська ППО протистоїть таким атакам?
- Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. А один із народних депутатів повідомив, що прикордонникам розіслали вказівку про заборону на виїзд чиновників та депутатів за кордон. Чи дійсно це так?
- Скандал через дискримінацію. Виконувачку обов’язків гендиректорки музею Голодомору-геноциду Лесю Гасиджак зацькували в соцмережах через зовнішність. Чому таке можливо в сучасній європейській країні та як на це відреагувала сама музейниця?
- Україна начебто повідомила США про нову фазу контрнаступу Сил оборони. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на анонімних американських чиновників. У публікації зазначається, що українські сили спробують посунутися на південь.
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