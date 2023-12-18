Прослушка в Залужного: ось що відомо

- Є ознаки, що Київ готує план на 2024 рік, пише німецьке видання Welt. Це може бути той наступ, який планував Залужний на це літо. Адже, як зазначають автори, Україна досі має доступ до понад 95% усіх систем озброєння, поставлених Заходом. Які плани Україна потенційно може реалізувати наступного року? Обговоримо.
- Російські війська просунулися біля Хромового, що на захід від Бахмута, а також у Курдюмівці – на південному заході від міста. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни. На Бахмутському напрямку армія РФ зосередила майже 80 тисяч військових, кажуть в 26-й артилерійській бригаді. Яка ситуація на Бахмутському напрямку?
- Володимир Путін попередив Фінляндію про «проблеми», які виникнуть у відносинах, і повідомив про створення нового військового округу у регіонах, які межують із цією країною.
- Що має на увазі очільник Росії? Чому Фінляндія закрила кордони? І чи чекати ескалації?
- Польські перевізники анонсували проведення нової акції. Вона має розпочатися сьогодні пообіді. На кордоні на вʼїзд до України очікує більше 2,5 тисяч вантажівок. Тим часом у черзі помер вже третій український водій. Яка ситуація на кордоні? Коли його розблокують?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
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