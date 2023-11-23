Нове просування сил РФ. Путін визнав війну. Нові правила мобілізації: буде закон

1 У Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, чи скористається Україна шансом вбити Путіна 112447 views

2 Путін на онлайн-саміті G20 заявив, що РФ ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною 60094 views

3 «Розвиваються відносини». У Кремлі відмовилися коментувати дані про можливі поставки іранських ракет 42262 views

4 Парламент Словаччини підтвердив обіцянку уряду припинити військову допомогу Україні 16672 views

5 У Хмельницькому районі уламки безпілотника впали на приватне подвір’я – ОВА 16008 views

6 Майже 200 тонн залежаної гуманітарної допомоги на Запоріжжі: влада каже, що частину вже передали ЗСУ 9169 views

7 Голова Держагентства відновлення Найєм прокоментував повідомлення про спробу підкупу 7461 views

8 У Пентагоні відреагували на повідомлення про скорочення поставок снарядів в Україну на понад 30% 7057 views

9 Депутат Одарченко каже, що Найєм нібито просив навчити його користуватися криптою, хабар заперечує 5738 views