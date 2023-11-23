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Політика

Нове просування сил РФ. Путін визнав війну. Нові правила мобілізації: буде закон

  • У тимчасово окупованому Токмаку, що в Запорізькій області, російські сили шукають квартири, у яких залишилося централізоване опалення, аби заселити туди солдатів. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Чи правда це, а також як окупанти готуються до зими, говоримо далі.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
  • Пресслужба Національної поліції України інформує, що в Авдіївці Донецької області без світла, тепла, води та зв’язку залишаються понад 1300 мешканців. А російські сили знову пробують наступати механізованими колонами із броньованою технікою. Наскільки вдалі такі наступи?
  • Сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони, до якої долучилися 20 країн. Так результати «Рамштайну» охарактеризував міністр оборони України Рустем Умєров. Чи потужним буде повітряний щит?
  • Новий закон, який регулює питання мобілізації та демобілізації, Верховна Рада України може ухвалити вже до кінця цього року - каже глава президентської фракції Давид Арахамія. Наразі вже є кілька законопроєктів, які стосуються служби у війську та відстрочки від неї. То чого чекати?
  • Радник Ізраїлю з національної безпеки заявив, що звільнення заручників, згідно з тимчасовою угодою про перемир'я з угрупованням «Хамас», яке ЄС та США визнали терористичним, відбудеться не раніше п'ятниці. Про припинення вогню домовились щонайменше на 4 дні. Чи може це означати, що вирішення конфлікту вже близько?
Авдіївка. Один день оборони міста очима воєнкора Радіо Свобода (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Авдіївка. Один день оборони міста очима воєнкора Радіо Свобода (фотосвідчення)

Російська армія продовжує штурмувати Авдіївку, намагаючись оточити місто. ЗСУ активно обороняються попри те, що російська армія кидає на штурм великі сили.

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