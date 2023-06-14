Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

На півдні армія РФ перейшла в оборону?

  • Президент України Володимир Зеленський заявляє, що ЗСУ посувають позиції російських сил на різних ділянках фронту. Міноборони України звітує про просування на двох флангах біля Бахмута. А Путін розповідає про великі втрати українських сил. Говоримо про політичні заяви щодо контрнаступу та питаємо про ситуацію на фронті у військового.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

  • Російська армія перекидає в окупований Бердянськ на Запоріжжі 20 військових гелікоптерів. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 13 червня, які є в розпорядженні проєкту Радіо Свобода «Схеми». І через окупований Маріуполь вже везуть знищену або пошкоджену техніку на ремонт. А Кінбурнська коса, що на Миколаївщині, через знищення Каховської дамби тепер відрізана від материка. Як російські сили готуються до оборони на півдні? Та чи вдасться українським силам встановити контроль над Кінбурнською косою?
  • Хімічний завод «Кримський титан» замінували. Місцеве населення й окупаційну адміністрацію готують до евакуації. Про це попереджають в українській розвідці. Чи правда це? До чого окупанти готуються на півночі кримського півострова? Та чим загрожує підрив чи пошкодження роботи хімічного заводу – слідом за знищенням Каховської ГЕС? Говоримо з військовим експертом.
  • Російський президент Володимир Путін висловився про український контрнаступ. За його словами, Україна несе великі втрати. Успіхів під час контрнаступу Київ не має. Але й зізнався, що є у російської армії проблеми з сучасним озброєнням. Головні тези керманича Кремля аналізуємо далі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Макрон, Шольц і Дуда висловилися щодо контрнаступу України 56790 views

2

У Генштабі ЗСУ відреагували на останні заяви Путіна щодо нібито втрат України 19616 views

3

Сирський повідомив про ситуацію на Бахмутському напрямку 18825 views

4

Розвідка Британії проаналізувала заяви Шойгу на тлі «прискорення наступальних операцій» України 11199 views

5

Цілі «спецоперації» незмінні, втрати України за останній тиждень вдесятеро більші – Путін 10432 views

6

Генштаб: сили РФ застосували 16 крилатих ракет, з них 10 було знищено 8488 views

7

Російська ракета влучила у пʼятиповерхівку в Кривому Розі, є загиблі і поранені 7736 views

8

«Земля швидко затягує будь-яку живу істоту»: українців застерігають від спроб потрапити на Каховське водосховище 7282 views

9

Сили ППО збили 11 із 15 російських ракет і один «шахед» – командування 6014 views

10

Війська РФ намагаються повернути під свій контроль Макарівку, «стираючи її з лиця землі» – Шершень 6000 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG