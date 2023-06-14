На півдні армія РФ перейшла в оборону?

Міни, уламки меблів та сміття: що відбувається на пляжах Одеси після руйнування Каховської ГЕС?

Внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС на узбережжя Одещини течією прибиває сміття, фрагменти меблів, будинків, побутову техніку та міни. Але попри небезпеку люди на пляжах все одно відпочивають.