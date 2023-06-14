На півдні армія РФ перейшла в оборону?

- Президент України Володимир Зеленський заявляє, що ЗСУ посувають позиції російських сил на різних ділянках фронту. Міноборони України звітує про просування на двох флангах біля Бахмута. А Путін розповідає про великі втрати українських сил. Говоримо про політичні заяви щодо контрнаступу та питаємо про ситуацію на фронті у військового.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Російська армія перекидає в окупований Бердянськ на Запоріжжі 20 військових гелікоптерів. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 13 червня, які є в розпорядженні проєкту Радіо Свобода «Схеми». І через окупований Маріуполь вже везуть знищену або пошкоджену техніку на ремонт. А Кінбурнська коса, що на Миколаївщині, через знищення Каховської дамби тепер відрізана від материка. Як російські сили готуються до оборони на півдні? Та чи вдасться українським силам встановити контроль над Кінбурнською косою?
- Хімічний завод «Кримський титан» замінували. Місцеве населення й окупаційну адміністрацію готують до евакуації. Про це попереджають в українській розвідці. Чи правда це? До чого окупанти готуються на півночі кримського півострова? Та чим загрожує підрив чи пошкодження роботи хімічного заводу – слідом за знищенням Каховської ГЕС? Говоримо з військовим експертом.
- Російський президент Володимир Путін висловився про український контрнаступ. За його словами, Україна несе великі втрати. Успіхів під час контрнаступу Київ не має. Але й зізнався, що є у російської армії проблеми з сучасним озброєнням. Головні тези керманича Кремля аналізуємо далі.
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