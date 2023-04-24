ПВК «Вагнер» полонених не бере. Вибухи в Севастополі. ЗСУ вже на лівому березі Херсонщини?

- ЗСУ вийшли з останніх утримуваних районів у центрі Бахмуту, пише німецький оглядач журналу Bild. Тим часом президент Володимир Зеленеський каже, що Україна не може відмовитися від Бахмуту, бо наступні – Слов'янськ і Краматорськ. Про останні новини з Бахмуту говоримо з військовим звідти.
- Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що ЗСУ висадилися на Лівому березі Дніпра на Херсонщині і штурмують позиції армії Росії. Натомість в оперативному командуванні «Південь» зазначають, що такі операції вимагають тиші. Чи вийшло в ЗСУ просунутися на Лівий берег і що відбувається на окупованій Херсонщині? Говоримо про це з представником облради.
- Міністр оборони Олексій Резніков покритикував законопроєкт про цивільні партнерства. І каже, що треба перевірити, чи дійсно в армії тисячі представників ЛГБТ. На ці заяви вже відреагували правозахисники. Про долю законопроєкту після реакції Міноборони говоримо з його авторкою Інною Совсун.
- Керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин із соратником з Міноборони Росії намагаються вмовити Путіна зупинити наступ і перейти в оборону. Але той проти. Така версія Інституту вивчення війни. Який шлях обере Путін – продовжувати наступ чи перейти до оборони? Говоримо з військовим експертом.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:
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