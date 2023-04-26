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Політика

Кулеба назвав умови для переговорів. У Криму ловлять партизанів. Байден іде на вибори

  • Російский паспорт або депортація. Жителів окупованої Херсонщини змушують отримувати російське громадянство. А якщо відмовляються, то погрожуть депортувати і забрати все майно. Для чого Кремль тисне на українців? І до чого готується? Обговоримо.
  • Українського ексрозвідника Червінського заарештували. І підозрюють у самовільному проведенні спецоперації, а саме спробі викрасти російський літак. Сам підозрюваний і його захисники називають процес «політичним замовленням». Розкажемо деталі цієї справи.
  • Історія письменниці з Маріуполя Валерії Суботіної з позивним «Нава». Вона опинилася в оточенні на «Азовсталі» разом з іншими захисниками Маріуполя. Там вона одружилася і за два дні втратила свого чоловіка. Сама Валерія потрапила в полон і провела там 327 днів. Перше ексклюзивне інтерв'ю Нави після звільнення з полону – дивіться зовсім скоро в нашому ефірі.
  • Вже офіційно. Діючий американський президент Джо Байден знову збирається балотуватися. Разом з ним в команді на вибори піде і віцепрезидентка США Камала Гарріс. Чи означає це, що Байден і Трамп знову будуть боротися за президентське крісло? Та як це повпливає на російсько-українську війну. Обговоримо з політологом.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:

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